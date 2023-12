Biathlon, Dorothea Wierer chiude in anticipo il weekend di Lenzerheide: ecco cos’è successo

Un inizio di stagione particolarmente complicato e pieno di imprevisti per Dorothea Wierer: i tanti problemi di salute stanno condizionando queste prime tappe di Coppa del Mondo per l’altoatesina e non le permettono di essere competitiva come di consueto per le prime posizioni.

L’azzurra, dopo aver disputato la sprint giovedì a Lenzerheide e aver concluso in 32a posizione, ha già lasciato la località svizzera e non prenderà parte a inseguimento e mass start, chiudendo così anzitempo la terza tappa della stagione di Coppa del Mondo.

Una serie di inghippi che non le hanno mai permesso di trovare la giusta condizione fisica: prima il brutto raffreddore avuto a Sjusjøen, poi la febbre molto alta a pochi giorni dalla prima tappa di Östersund, a seguire alcuni problemi respiratori tra la tappa svedese e quella di Hochfilzen, quindi il mal di schiena con cui ha concluso il weekend austriaco. Wierer non è mai stata nelle condizioni di esprimere il suo reale potenziale.

Adesso la decisione forte da parte della due volte vincitrice della sfera di cristallo di tornare a casa prima della fine di questo settimana, così da riposare qualche giorno e cercare di ritrovare la migliore condizione di salute: l’obiettivo è rientrare al meglio per la doppia tappa tedesca tra Oberhof e Ruhpolding ad anno nuovo, ma adesso è fondamentale ricaricare le pile.

