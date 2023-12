Beach volley, Lupo/Rossi agli ottavi nel Challenge di Navali! Domattina a caccia dei quarti con Nõlvak/Tiisaar

Missione compiuta con una vittoria e una sconfitta nella prima giornata di gare per Daniele Lupo ed Enrico Rossi che si qualificano per gli ottavi di finale del Challenge di Navali e ora proveranno a fare meglio di due settimane a Chiang Mai quando si fermarono al primo turno ad eliminazione diretta.

La coppia azzurra ha iniziato con un successo la sua avventura nelle Filippine battendo 2-1 i francesi Lyneel/Bassereau. Avvio complicato per gli italiani che nel primo set sono andati sotto da subito (1-4 e 8-12) e non sono più riusciti a raggiungere gli avversari fino al 14-21 conclusivo. Nel secondo set, dopo un avvio complicato (3-6) gli azzurri provano la fuga ma i francesi li agganciano a quota 15 ma nel finale la coppia italiana prende il largo e vince 21-17. Tie break tiratissimo fino al 10 pari, poi arriva il break per Lupo/Rossi (12-10) e i francesi si devono arrendere con il punteggio di 15-12.

Nella finale del girone, con gli ottavi già in tasca per entrambe le squadre, Lupo/Rossi hanno perso 2-90 contro i polacchi Kantor/Zdybek. Nel primo set l’equilibrio è durato fino al 13 pari, poi il break di 4-1 dei polacchi che ha deciso il set, chiuso sul 21-18. Nel secondo set gli italiani ci provano sul 10-8 ma subiscono il break dei polacchi (11-13). Kantor/Zdybek volano sul 17-13 e non si fanno più riprendere fino al 21-18 che chiude il match. Lupo/Rossi affronteranno alle 7.00 la coppia estone Nolvak/Tiisar, reduce da una stagione a singhiozzo per via di qualche problema fisico. Non ci sono precedenti tra le due coppie.

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool F: Herrera/Gavira (ESP)-Pithak/Poravid (THA) 2-0 (21-17, 21-18), Abdilla/Jaron (PHI)-Cattet/Barthelemy (FRA) 0-2 (18-21, 17-21)

Pool E: Dearing/Schachter (CAN)-Pedrosa/Campos (POR) 1-2 (21-14, 20-22, 13-15), Bello/Bello (ENG)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 2-1 (23-21, 24-26, 15-10)

Pool D: Lupo/Rossi (ITA)-Bassereau/Lyneel (FRA) 2-1 (14-21 21-17, 15-12), Kantor/Zdybek (POL)-Pascariuc/Leitner (AUT) 2-0 (30-28, 21-16)

Pool C: Krattiger/Breer (SUI)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 0-2 (16-21, 17-21), Seidl/Pristauz (AUT)-Nicklin/Fuller (NZL) 2-0 (21-12, 21-12)

Pool B: Nicolaidis/Carracher (AUS)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN) 1-2 (19-21, 21-17, 10-15), Hodges/Schubert (AUS)-Elazar/Cuzmiciov (ISR) 2-0 (21-18, 21-19)

Pool A: Canet/Rotar (FRA)-Stankevicius/Knasas (LTU) 2-1 (21-17, 15-21, 15-6), Evans/Budinger (USA)-Bialokoz/Batrane (ENG) 2-0 (21-18, 21-16)

Finali primo posto gironi: Herrera/Gavira (ESP)-Cattet/Barthelemy (FRA) 0-2 (0-21, 0-21), Pedrosa/Campos (POR)-Bello/Bello (ENG) 2-0 (26-24, 21-18), Lupo/Rossi (ITA)-Kantor/Zdybek (POL) 0-2 (18-21, 18-21), Nõlvak/Tiisaar (EST)-Seidl/Pristauz (AUT) 0-2 (17-21, 22-24), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)-Hodges/Schubert (AUS) 0-2 (14-21, 13-21), Canet/Rotar (FRA)- Evans/Budinger (USA) 0-2 (18-21, 11-21)

Finali terzo posto gironi: Pithak/Poravid (THA)-Abdilla/Jaron (PHI) 2-0 (21-18, 21-13), Dearing/Schachter (CAN)-Samoilovs/Samoilovs (LAT) 0-2 (19-21, 28-30), Bassereau/Lyneel (FRA)-Pascariuc/Leitner (AUT) 2-0 (21-19, 21-15), Krattiger/Breer (SUI)-Nicklin/Fuller (NZL) 1-2 (20-22, 21-17, 13-15), Nicolaidis/Carracher (AUS)-Elazar/Cuzmiciov (ISR) 1-2 (21-13, 19-21, 12-15), Stankevicius/Knasas (LTU)-Bialokoz/Batrane (ENG) 2-0 (21-15, 21-15)

Play-off: Pithak/Poravid (THA)-Elazar/Cuzmiciov (ISR), Samoilovs/Samoilovs (LAT)-Nicklin/Fuller (NZL)

Ottavi di finale: Hodges/Schubert (AUS)-Draw, Lupo/Rossi (ITA)-Nõlvak/Tiisaar (EST), Kantor/Zdybek (POL)-Herrera/Gavira (ESP), Cattet/Barthelemy (FRA)-Stankevicius/Knasas (LTU), Bassereau/Lyneel (FRA)-Seidl/Pristauz (AUT), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN). Pedrosa/Campos (POR), Bello/Bello (ENG)-Canet/Rotar (FRA), Evans/Budinger (USA)-Draw.

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool F: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Lin/Zeng (CHN) 2-1 (21-17, 15-21, 15-8), Rodriguez/Eslapor (PHI)-Van Gunst/Hildreth (USA) 0-2 (15-21, 14-21)

Pool E: Placette/Richard (FRA)-Zhu Lingdi/Cao (CHN) 2-0 (21-11, 24-22), Anastasija/Tina (LAT)-Akiko/Ishii (JPN) 2-0 (21-12, 21-10)

Pool D: Cannon/Kraft (USA)-Klinger/Klinger (AUT) 1-2 (21-19, 26-28, 10-15), Pavan/McBain (CAN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-19, 21-17)

Pool C: Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-0 (21-0, 21-0), Álvarez/Moreno (ESP)-Zeimann/MacDonald (NZL) 2-1 (21-17, 10-21, 15-10)

Pool B: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-0 (21-18, 21-15), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Shiba/Maruyama (JPN) 2-1 (21-15, 17-21, 15-10)

Pool A: Liliana/Paula (ESP)-Dong/Wang (CHN) 0-2 (17-21, 13-21), Tainá/Victoria (BRA)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA) 2-0 (21-12, 21-11)

Finali primo posto gironi: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Van Gunst/Hildreth (USA) 2-0 (21-0, 21-0), Placette/Richard (FRA)-Anastasija/Tina (LAT) 0-2 (0-21, 0-21), Klinger/Klinger (AUT)-Pavan/McBain (CAN) 0-2 (18-21, 13-21), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-0 (21-0, 21-0), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-1 (19-21, 21-18, 15-7), Dong/Wang (CHN)-Tainá/Victoria (BRA) 1-2 (21-17, 18-21, 8-15)

Finali terzo posto gironi: Lin/Zeng (CHN)-Rodriguez/Eslapor (PHI) 2-0 (21-12, 21-10), Zhu Lingdi/Cao (CHN)-Akiko/Ishii (JPN) 0-2 (18-21, 11-21), Cannon/Kraft (USA)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-18, 35-33), Bansley/Bukovec (CAN)-Zeimann/MacDonald (NZL) 2-1 (12-21, 21-19, 15-8), Vieira/Chamereau (FRA)-Shiba/Maruyama (JPN) 2-0 (22-20, 21-14), Liliana/Paula (ESP)-Charanrutwadee/Woranatchayakorn (THA) 2-0 (21-5, 21-9)

Play-off: Vieira/Chamereau (FRA)-Akiko/Ishii (JPN), Liliana/Paula (ESP)-Bansley/Bukovec (CAN)

Ottavi di finale: Draw-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA), Álvarez/Moreno (ESP)-Klinger/Klinger (AUT), Paulikiene/Raupelyte (LTU)-Placette/Richard (FRA), Pavan/McBain (CAN)-Lin/Zeng (CHN), Cannon/Kraft (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Dong/Wang (CHN)-Anastasija/Tina (LAT), Van Gunst/Hildreth (USA)-Ahtiainen/Lahti (FIN), Tainá/Victoria (BRA)-Draw

Foto Fivb