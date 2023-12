Badminton: l’Italia comincia con una vittoria contro la Bulgaria nelle qualificazioni agli Europei maschili

Buona la prima per l’Italia nelle qualificazioni agli Europei maschili a squadre 2024. La formazione azzurra si è imposta contro la Bulgaria per 4-1 e, dunque, si prepara al meglio alle prossime sfide con la Slovenia e soprattutto con la Francia, quest’ultima probabilmente decisiva per il passaggio del turno.

Una giornata iniziata benissimo con il successo di Giovanni Toti contro Ivan Rusev al termine di un match davvero molto combattuto e che si è chiuso con il punteggio di 21-18 19-21 21-17. Successivamente sono arrivate le due vittorie da parte di Fabio Caponi ed Enrico Baroni, che hanno superato rispettivamente Stanimir Terziev (21-10 21-8) e Peyo Boichinov (21-16 21-16).

L’unico punto della Bulgaria è arrivato nel primo doppio con la coppia Makarski/Stoynov, che ha battuto al terzo game quella azzurra composta da Massetti/Salut per 21-16 13-21 21-10.

Alla fine della giornata Caponio e Toti, dopo la loro vittoria in singolare, hanno replicato anche in doppio, portando il quarto punto all’Italia. Gli azzurri hanno battuto Boichinov/Rusev con il punteggio di 23-21 22-24 21-12.

RISULTATI ITALIA-BULGARIA 4-1

Giovanni Toti b. Ivan Rusev 21-18 19-21 21-17

Fabio Caponio b. Stanimir Terziev 21-10 21-8

Enrico Baroni b. Peyo Boichinov 21-16 21-16

Makarski/Stoynov b. Massetti/Salut 21-16 13-21 21-10

Caponio/Toti b. Boichinov/Rusev 23-21 22-24 21-12

Foto: European Games 2023