Australian Open 2024, definite le 32 teste di serie: Jannik Sinner ai vertici, c’è Musetti

Si è delineato il quadro delle teste di serie agli Australian Open 2024, primo Slam della nuova stagione di tennis che scatterà il prossimo 14 gennaio sul cemento di Melbourne. I migliori 32 atleti della entry-list (che per l’occasione coincidono anche con i migliori 32 giocatori del ranking ATP) saranno il punto di riferimento nel prestigioso torneo in terra oceanica e potranno usufruire di un tabellone sulla carta più agevole.

Jannik Sinner sarà testa di serie numero 4 e così potrà evitare almeno fino alla semifinale i migliori tre della graduatoria ovvero il serbo Novak Djokovic (tds 1), lo spagnolo Carlos Alcaraz (tds 2) e il russo Daniil Medvedev (tds 3). L’azzurro cercherà di farsi strada dopo un finale di stagione palpitante, condito dal trionfo in Coppa Davis e dalla finale alle ATP Finals. L’altro italiano tra i migliori 32 del Pianeta è Lorenzo Musetti, numero 27 tra le teste di serie degli Australian Open 2024.

Spiccano altri numeri di lusso come il russo Andrey Rublev (5), il greco Stefanos Tsitsipas (6), il tedesco Alexander Zverev (7), il danese Holger Rune (8), il polacco Hubert Hurkacz (9), lo statunitense Taylor Fritz (10). Attenzione al promettente talento di Ben Shelton (numero 17) e all’imprevedibilità del padrone di casa Alex de Minaur (12). Lo spagnolo Rafael Nadal parteciperà sfruttando il ranking protetto e non sarà una testa di serie, ma una potenziale mina vagante per tutti i big.

TESTE DI SERIE AUSTRALIAN OPEN 2024

1. Novak Djokovic (Serbia)

2. Carlos Alcaraz (Spagna)

3. Daniil Medvedev (Russia)

4. Jannik Sinner (Italia)

5. Andrey Rublev (Russia)

6. Stefanos Tsitsipas (Grecia)

7. Alexander Zverev (Germania)

8. Holger Rune (Danimarca)

9. Hubert Hurkacz (Polonia)

10. Taylor Fritz (USA)

11. Casper Ruud (Norvegia)

12. Alex de Minaur (Australia)

13. Tommy Paul (USA)

14. Grigor Dimitrov (Bulgaria)

15. Karen Khachanov (Russia)

16. Frances Tiafoe (USA)

17. Ben Shelton (USA)

18. Cameron Norrie (Gran Bretagna)

19. Nicolas Jarry (Cile)

20. Ugo Humbert (Francia)

21. Francisco Cerundolo (Argentina)

22. Adrian Mannarino (Francia)

23. Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

24. Sebastian Korda (USA)

25. Jan-Lennard Struff (Germania)

26. Alejandro Davidovich Fokina (Spagna)

27. Lorenzo Musetti (Italia)

28. Sebastian Baez (Argentina)

29. Felix Auger-Aliassime (Canada)

30. Tomas Martin Etcheverry (Argentina)

31. Jiri Lehecka (Repubblica Ceca)

32. Alexander Bublik (Kazakhstan)

Foto: Photo LiveMedia/Joaquin Corchero/DPPI