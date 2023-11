Volley femminile, Chieri vola: battuto anche Trento nell’anticipo dell’ottava di A1! Roma corsara a Casalmaggiore

Festeggiano Chieri e Roma nei due anticipi della ottava giornata di campionato di serie A1 femminile al termine di due vere e proprie battaglie. Chieri supera in casa 3-1 Trento e raggiunge Milano al quarto posto, mentre Roma vince una maratona 3-2 sul campo di un Casalmaggiore che funziona a corrente alternata e resta a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica.

E’ una Reale Mutua Fenera Chieri gran lusso quella che batte 3-1 il fanalino di coda Itas Trentino e aggancia almeno per una notte Milano al quarto posto della classifica. La squadra piemontese conquista la quinta vittoria consecutiva al termine di un match non semplice con le trentine che avevano assoluto bisogno di muovere la classifica per non farsi staccare dalle rivali per la salvezza.

Primo set ad elastico con la squadra di casa che prova ad andarsene sul 6-3, poi sul 12-10 ma viene sempre ripresa dalle ospiti che si devono arrendere quando Rishel prende per mano le compagne e guida Chieri sul 19-16. Il vantaggio aumenta ulteriormente per le piemontesi che chiudono 25-19 grazie ad Omoruyi. Nel secondo set Trento sale in cattedra e scatta avanti 9-4 e 12-6 con Shcherban sugli scudi. Chieri non molla e torna sotto fino al 16-14, riuscendo ad impattare a quota 21 con un errore di Dehoog. Finale in volata ed è l’Itas ad avere la meglio con un break di 3-0 chiuso dal muro di Stocco (22-25).

Chieri sfoga la sua rabbia in avvio di terzo set volando sul 5-1 ma Trento non molla di un centimetro ed è lì, a pareggiare a quota 11 con Dehoog. Weitzel fa ripartire le piemontesi che si ritrovano avanti 16-12 ma Trento non ci sta e torna di nuovo sotto sul 20-19. Il terzo tentativo della Reale Mutua Fenera è quello buono: break di 5-1 con Anthouli sugli scudi e successo 25-20 che apre la strada della vittoria finale alle piemontesi. Trento, infatti, tiene la scia delle rivali nella prima parte del quarto set fino al 15-13, poi nel finale molla la presa e Chieri si impone con un netto 25-17 senza più patemi. Per Chieri 22 punti di Anthouli, migliore in campo, 16 di Kingdon, 13 di Weitzel e 10 di Skinner. Per Trento 18 punti di Dehoog e 15 di Shcherban.

E’ battaglia vera a Casalmaggiore tra la Trasportipesanti e il Volley Roma con le laziali che, dopo due ore e mezzo di partita, si impongono 3-2 e fanno un balzo avanti interessante in classifica. Si parte all’insegna del grande equilibrio che resiste fino al 14 pari nel primo set con la squadra di casa che piazza un break di 4-0 targato Lohuis e vola sul 18-14. Roma non molla, torna sotto fino al 20-18 ma nel finale sono le lombarde ad avere la meglio con il punteggio di 25-22 grazie a Smarzek prima e Perinelli poi. Nel secondo set è un’altra Roma. la squadra capitolina prova la fuga in avvio ma viene ripresa, Casalmaggiore mette anche il naso avanti ma sono ancora le romane a portarsi in vantaggio 19-16. con Bici. nel finale Roma tiene bene in cambio palla e ci pensa Melli a chiudere con il punteggio di 25-22.

In avvio di terzo set, dopo una fiammata di Roma, si procede sul filo dell’equilibrio fino al 15 pari prima del break di 3-0 della Trasportipesanti che si fa riavvicinare dalle capitoline che pareggiano a quota 24 dopo aver annullato due set ball alle rivali. Roma annulla altre due palle set e poi mette la freccia con due attacchi di Bici e uno di Melli che siglano il 28-26 per le ospiti.

Nel quarto set cambia di nuovo tutto con Casalmaggiore che vola sul 10-3, mantiene il vantaggio fino al 20-13, poi lascia spazio al tentativo di rimonta delle romane che si infrange sul punteggio di 25-21. Nel tie break parte meglio la Trasportipesanti che si porta sull’8-5 ma Roma è lì, non molla, e torna a -1 sull’8-7. Nel finale il sorpasso delle capitoline che vanno a vincere a sorpresa 3-2 e fanno un ulteriore passo avanti in classifica raggiungendo quota 10 punti. Per Roma 24 punti di Bici, 19 per Melli e 10 per LRucli. In casa Casalmaggiore 25 punti a testa per Smarzek e Perinelli e 22 per Edwards.

