VIDEO Novak Djokovic rimprovera i tifosi britannici dopo la vittoria contro Norrie in Coppa Davis

Non mandarle a dire. Novak Djokovic (n.1 del mondo) ha confermato il suo status di massimo riferimento del tennis mondiale. Nella sfida tra Serbia e Gran Bretagna, valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2023, il campione nativo di Belgrado ha regalato il successo alla sua squadra, battendo Cameron Norrie con un duplice 6-4. Una prestazione eccellente quella di Nole, sempre in controllo.

A dare qualche emozione in più nel corso dell’incontro sono stati gli scambi “dialettici” che Djokovic ha avuto con i tifosi britannici. Il n.1 ATP ha fatto finta di niente per un po’, ma non appena ha chiuso il primo set in proprio favore, si è rivolto ai supporters portando una mano alle orecchie poi mandando un provocatorio bacio. Un gesto che chiaramente ha fatto salire il livello di tensione.

A fan in the the Team GB section shouted out between Novak’s first and second serves in his Davis Cup match vs Norrie, on set point.

Djokovic did this after winning the point pic.twitter.com/L5kvJL3r34

— Olly (@Olly_Tennis_) November 23, 2023