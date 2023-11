Sci alpino, doppio gigante a Tremblant. Tutte a caccia di Lara Gut-Behrami, le azzurre vogliono essere protagoniste

Dopo la due giorni di Killington, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino rimane sempre in Nord America, ma si sposta in Canada a Tremblant nella regione del Quebec, dove ci sarà ancora un appuntamento con le discipline tecniche. Infatti in programma ci sono due giganti, il terzo ed il quarto della stagione, in una località che aveva ospitato per la prima e unica volta delle gare del Circo Bianco nel lontanissimo 1983.

La stagione finora ha decretato un’assoluta dominatrice, Lara Gut-Behrami, che si è imposta sia a Soelden sia a Killington. La svizzera si presenta in Canada nuovamente come la grande favorita e con l’obiettivo di allungare ulteriormente in classifica di specialità, confermando il pettorale rosso di leader.

La gara di Killington ha segnato anche il ritorno competitivo della neozelandese Alice Robinson, seconda al traguardo dopo che aveva addirittura chiuso in testa la prima manche. Da capire se la prestazione sulle nevi americane è stato solo un exploit o se davvero Robinson può tornare ad essere considerata una delle candidate alla vittoria.

I fari poi sono ovviamente puntati su Mikaela Shiffrin. Finora l’americana ha avuto un rendimento decisamente migliore in slalom, ma questo doppio appuntamento tra le porte larghe è sicuramente molto importante per Shiffrin, che vuole assolutamente trovare la prima vittoria della stagione nella specialità.

Non si possono poi lasciare fuori dal lotto delle candidate alla vittoria la svedese Sara Hector e la slovacca Petra Vlhova, ma attenzione anche alla beniamina di casa Valerie Grenier, che sicuramente è tra le atlete più attese e che cercherà di affermarsi davanti ai propri tifosi.

Ovviamente non ci si è dimenticati delle azzurre. Federica Brignone è al secondo posto nella classifica di specialità e non è rimasta certamente soddisfatta dalla sesta posizione ottenuta a Killington. Anche Marta Bassino vuole riscattarsi dopo la caduta nella seconda manche e non c’è davvero occasione migliore di un doppio gigante. Attenzione a Sofia Goggia, che cerca conferme dopo il bel nono posto di sabato scorso, con la bergamasca che ha mostrato ulteriormente i progressi fatti nella specialità e vuole puntare a migliorarsi ulteriormente.

FOTO: LaPresse