Sci alpino, cancellata la discesa di Zermatt-Cervinia: Sofia Goggia rimanda il debutto in velocità

Continua la maledizione per la discesa di Zermatt-Cervinia. Dopo le cancellazioni dell’anno scorso e quelle della passata settimana al maschile, oggi è arrivata anche quella della prima delle due discese femminili in programma in questo fine settimana. Il forte vento e la scarsa visibilità hanno portato la giuria a prendere questa decisione, dopo che si era ipotizzato uno slittamento dell’orario di partenza alle 12.30.

Purtroppo non sembrano davvero esserci le condizioni per svolgere una gara sulla pista Gran Becca. La scorsa stagione il problema era stato la mancanza di neve, mentre quest’anno di neve ne è caduta molta, ma proprio le nevicate e il forte vento hanno creato problemi da ormai due settimane.

La speranza è dunque quella di poter assistere almeno domani alla discesa, ma il meteo non è certamente dei migliori, visto che ci si aspetta un cielo coperto con possibili precipitazioni, aggiungendo poi sempre la variabile del vento.

Una stagione della velocità che non sembra voler partire sia al maschile sia al femminile. C’era sicuramente grande attesa in casa Italia per Sofia Goggia, che si presentava al cancelletto di partenza come una delle principali favorite per la vittoria e che probabilmente dovrà rimandare il debutto in discesa, che sarà a St.Moritz il 9 dicembre.

FOTO: FISI/Pentaphoto