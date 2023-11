“Saranno Campioni”: Valentina Corvi, un astro nascente tra ciclocross e mountain bike

Nella mountain bike femminile, durante gli ultimi mesi abbiamo assistito all’esplosione di Martina Berta – con diversi podi in XCO World Cup – e della giovane Sara Cortinovis, già menzionata in questa rubrica. Ma il serbatoio delle ruote grasse non finisce qui, e non possiamo che esultare vedendo un’altra giovanissima e talentuosa atleta affacciarsi a questo mondo, con delle performance che fanno stropicciare gli occhi: stiamo parlando di Valentina Corvi.

Valentina Corvi è di Tirano, a due passi da Sondrio. Classe 2005, alterna con successo il ciclocross alla mountain bike, due discipline che si completano tra loro. Prova di questo è che altre giovani stelle azzurre come Gaia Realini e Federica Venturelli utilizzano anche le prove sul fango per la loro preparazione invernale. Difatti, il ciclocross dà forza e reattività che poi saranno armi in più per la stagione su strada e mtb.

La valtellinese è salita in bici per la prima volta ad 8 anni, ispirandosi al fratello minore Daniele, che ugualmente gareggia fra gli juniores, mentre suo padre, Silvano Corvi, è presidente della Melavì, team ciclistico con sede proprio a Tirano. Inizialmente seguita da Luca Bramati alla Trinx Factory Team, dove ha conquistato tre maglie tricolori nelle varie specialità della mountain bike, Corvi è approdata pochi giorni fa al team Fas Airport Sevices-Guerciotti-Premac, del general manager Daniele Pontoni. Con la nuova squadra affronterà il cambio di categoria (da Junior a primo anno Under 23) nel 2023-2024. Farà poche gare di ciclocross, giusto per mantenersi in forma verso il suo vero obiettivo, il cross-country della mountain bike.

La 18enne ha ottenuto i primi risultati di prestigio internazionale nel 2021, quando conquistò il suo primo podio in una gara di Coppa del Mondo junior di ciclocross, con il terzo posto a Namur (Belgio). Proprio i percorsi come quello belga sono i suoi preferiti, essendo molto più duri e selettivi rispetto ad altri.

Nel 2022, al primo anno da junior, Valentina ha ottenuto diverse vittorie in ambito italiano ed internazionale, tra cui la prima tappa degli Internazionali d’Italia Series di XCO (San Zeno di Montagna), il secondo posto nella prova di Coppa del Mondo ciclocross junior – tappa francese di Flamanville -, ma, soprattutto, un favoloso argento agli Europei di ciclocross nella ‘sua’ pista di Namur, chiudendo alle spalle della favorita olandese Lauren Molengraaf dopo una grande rimonta.

In questo 2023 l’azzurrina ha iniziato subito dominando i tricolori ciclocross di Ostia Antica, per poi collezionare grandi risultati nel cross-country come l’argento mondiale ed il bronzo continentale nel Team Relay di XCO, un secondo posto nella tappa svizzera di UCI XCO Junior Series e la ciliegina sulla torta della splendida medaglia d’oro nell’XCO junior agli Europei MTB di Anadia, lasciandosi alle spalle due fuoriclasse della categoria come la tedesca Carla Hahn (argento) e la norvegese Kamilla Aasebo (bronzo).

In conclusione, siamo in presenza di una delle atlete più promettenti nel panorama del fuoristrada italiano, con enorme potenziale anche tra le Under 23. Un diamante grezzo per il nostro CT Mirko Celestino.

LE PUNTATE PRECEDENTI DI ‘SARANNO CAMPIONI’

Maurizio Contino

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini