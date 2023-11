Rugby, gli All Blacks sono il brand più ricco al mondo

La Nuova Zelanda ha perso la finale della Rugby World Cup 2023, ma gli All Blacks svettano quando si parla di valore economico del proprio brand. Sono i tuttineri, infatti, la nazionale di rugby più attraente da un punto di vista commerciale, come evidenzia la classifica stilata da Brand Finance.

Rispetto a quattro anni fa il valore del brand All Blacks è cresciuto del 52%, toccando il valore di 282 milioni di dollari. Non solo, perché la nazionale neozelandese ha anche un Brand Strength Index (BSI) di 88,9 su 100. Alle spalle della Nuova Zelanda si posizione l’Inghilterra a 264 milioni, con una crescita rispetto all’ultima RWC del 71%, con il podio che si chiude con la Francia, che ha fatto un grande balzo in avanti arrivando a 159 milioni di dollari, l’81% in più rispetto a quattro anni fa.

Alle loro spalle i campioni dell’ultimo Sei Nazioni, cioè l’Irlanda che vede il proprio brand raddoppiare praticamente il suo valore rispetto al 2019, arrivando a 150 milioni di dollari, di pochissimo giù dal podio, rispetto al sesto posto di quattro anni fa. Al quinto posto il Galles, con 132 milioni, che scende dal podio, mentre è solo sesto il Sudafrica campione del mondo che arriva a 117 milioni di dollari.

Resta in settima posizione l’Australia, il cui brand vale 101 milioni di dollari, mentre guadagna una posizione la Scozia, ottava con 54 milioni. Al nono posto perde un posto il Giappone, che paga la fine dell’onda lunga dei Mondiali in casa, con 23 milioni e un valore dimezzato, ed è tallonato dall’Italia. Gli azzurri, infatti, chiudono la top 10 con un valore di 22 milioni, in crescita di 5 milioni rispetto al 2019.

Foto: LaPresse