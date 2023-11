Rugby, due infortuni mettono nei guai le Zebre Parma

Piove sul bagnato in casa Zebre, reduci da tre sconfitte consecutive nell’avvio dello United Rugby Championship. La franchigia federale di Parma, infatti, dovrà rinunciare a due giocatori nelle prossime settimane, dopo che Paolo Buonfiglio e Bautista Stavile sono usciti infortunati dalla sfida persa a Swansea contro gli Ospreys una settimana fa.

Per il pilone Paolo Bonfiglio il responso è stato una lesione del tendine d’Achille e il giocatore è stato operato giovedì 2 novembre. L’intervento di ricostruzione è riuscito perfettamente e i tempi di recupero verranno valutati più precisamente nelle prossime settimane.

Per la terza linea Bautista Stavile, invece, l’infortunio riguarda una lussazione esposta della prima falange del primo dito della mano e anche l’italo-argentino è stato operato alla mano sinistra venerdì 3 novembre. L’intervento di ricostruzione capsulo-legamentosa è riuscito perfettamente e la prognosi stimata è di quattro settimane.

Per Fabio Roselli due ulteriori problemi in una stagione non facile, con i tre ko subiti e, soprattutto, con la infermeria che si riempie ancora di più dopo gli infortuni che stanno tenendo lontano dal campo già Ben Cambriani, Tommaso Di Bartolomeo, Jake Polledri, Matteo Nocera, Juan Pitinari, Nicolò Teneggi e Liam Zocchi-Dommann.

Foto: Zebre Parma