Quando si gioca Torino-Sassuolo? Programma preciso Serie A, orario esatto, tv, streaming

La Serie A 2023/2024 tra pochi giorni tornerà nuovamente in scena con l’undicesima giornata. La massima serie non smette mai di annoiarci e ogni singolo turno risulta entusiasmante e ricco di gol. Il campionato sta entrando in una fase caldissima e le venti formazioni che ne prendono parte hanno accelerato e non hanno intenzione di fermarsi: tra queste ci sono anche il Torino di Ivan Juric e il Sassuolo di Alessio Dionisi.

I granata e i neroverdi si scontreranno nel corso del prossimo turno e lo faranno lunedì 6 novembre a partire dalle ore 20.45. Si tratterà dunque del monday night di questa giornata di Serie A. Sanabria e compagni arriveranno al match con 12 punti raccolti in dieci giornate, figli di tre vittorie, altrettanti pareggi e quattro sconfitte.

Nell’ultima giornata i torinesi hanno vinto per 0-1 a Lecce e vorranno riconfermarsi. Il Sassuolo invece, ha un solo punto in meno rispetto ai piemontesi (11) e viene da un pareggio contro il Bologna per 1-1. Vedremo chi riuscirà a spuntarla.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Torino-Sassuolo, match valido per l’11esima giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO TORINO-SASSUOLO (6 NOVEMBRE)

Lunedì 6 novembre

Ore 20.45 – Torino-Sassuolo – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA TORINO-SASSUOLO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse