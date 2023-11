Quando ritorna la Fiorentina in Conference League? Calendario prossima giornata, avversaria, orario, tv, streaming

La Fiorentina studia per diventare grande. Nonostante il ko contro la Lazio della scorsa settimana, la squadra di Vincenzo Italiano sta ben figurando in Serie A, essendo in corsa per un piazzamento in Champions League dopo le prime dieci giornate. Ma c’è anche una Conference League da onorare, con i viola che hanno buone possibilità di passare alla fase ad eliminazione.

Dopo i pareggi con Genk e Ferencvaros, la Fiorentina è riuscita a sbloccarsi nella terza competizione europea, infliggendo un pesante 6-0 ai serbi del Cukaricki. Saranno proprio loro i prossimi avversari dei viola il prossimo 9 novembre.

Nel match di andata la squadra quinta in Superliga serba si è dimostrata incapace di poter mettere i bastoni tra le ruote ai viola, incappando in una sonorissima sconfitta. L’obiettivo sarà, per loro, provare a limitare la potenza di fuoco degli avversari, che hanno però necessario bisogno dei tre punti per sperare in un buon piazzamento nel girone F.

Il match tra Cukaricki e Fiorentina inizierà alle ore 18.45 del prossimo giovedì 9 novembre; ad una settimana dall’evento, non è ancora chiaro il programma preciso sui canali che trasmetteranno la partita, ma ad avere i diritti della terza competizione europea sono Sky Sport e DAZN. Di conseguenza, la sfida verrà trasmessa in streaming su NOW e SkyGo.

CUKARICKI-FIORENTINA, IL PROGRAMMA

9 novembre

18.45 Cukaricki-Fiorentina – diretta tv su Sky Sport (canale da definire), streaming su DAZN, NOW e SkyGo

CUKARICKI-FIORENTINA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (Canale da definire)

Diretta streaming: DAZN, NOW, SkyGo

Foto: LaPresse