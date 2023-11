Pattinaggio artistico: Conti-Macii secondi al Grand Prix De France 2023! Non riesce la rimonta su Pereira-Michaud

Non riesce la rimonta a Sara Conti-Niccolò Macii. La coppia azzurra si è dovuta accontentare della seconda posizione in occasione del Grand Prix De France 2023, terza tappa del Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, cedendo il passo ai canadesi Pereira-Michaud dopo un programma libero viziato da un paio di sbavature decisive.

Nello specifico i pattinatori seguiti da Barbara Luoni hanno perso punti preziosi in due elementi di salto, sporcando l’atterraggio della sequenza triplo toeloop/doppio axel e arrivando in modo problematico dal triplo salchow lanciato. Di pregevole fattura invece le altre difficoltà, tra cui spicca il triplo salchow in parallelo e il sollevamento toe lasso (livello 4). Rubando l’occhio con un programma rodato e curato in ogni minimo dettaglio, gli azzurri si sono attestati in zona 124.15 (61.59, 62.56) totalizzando 189.46, al momento il riscontro personale più basso della stagione.

Sorridono invece Lia Pereira-Trennt Michaud che, dopo aver acciuffato per un’incollatura la testa della classifica dopo lo short, si sono imposti anche nel segmento più lungo grazie a una performance da 128.70 (67.54, 62.16) per 194.67 dove hanno portato a casa dieci elementi su undici, sbagliando solo il secondo doppio axel (caduta) eseguito in sequenza con il triplo toeloop/doppio axel. Un risultato importantissimo per i canadesi che, grazie al secondo posto di Skate America, hanno anche staccato il ticket per le Finali di Pechino.

Stabili al terzo posto Camille e Pavel Kovalev, abili a raccogliere 113.84 (56.84, 57.00) per 172.88, conquistando così il nuovo primato personale. Bene infine Anna Valesi-Manuel Piazza, sesti con 96.92 (50.12, 47.50) per 150.57, anche in questo caso nuovo personal best.

Sale dunque a quattro il conto dei podi guadagnati dagli azzurri nella rassegna itinerante, bottino che potrebbe aumentare ancora già a partire dalla prossima settimana alla Cup Of China.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse