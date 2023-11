Pallanuoto femminile, le migliori italiane della settima giornata di A1. Brilla la giovane Morena Leone, bene Bianconi

Si è conclusa anche la settima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Andiamo a scoprire nel dettaglio le migliori azzurre in acqua nei sei match giocati.

MIGLIORI ITALIANE SETTIMA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO

Alessia Millo: la classe 1993 risulta decisiva nell’anticipo, il big match tra il Plebiscito Padova e la SIS Roma. Addirittura un poker a trascinare le padrone di casa verso il successo per 9-6.

Morena Leone: prosegue a valanga il cammino de L’Ekipe Orizzonte Catania, sempre primo a punteggio pieno. Altra vittoria con oltre venti reti di scarto, a segno ben sei volte la giovanissima classe 2004.

Roberta Bianconi: passano gli anni, ma quando si accende in fase d’attacco non ce n’è per nessuno. Sono ben cinque le reti per la giocatrice del Rapallo e del Setterosa in casa sul Como.

Arianna Gragnolati: altre cinque reti per l’attaccante della Pallanuoto Trieste che fa volare la propria squadra, ma è comunque brillantissima a livello individuale, seconda miglior marcatrice del torneo.

Photo LiveMedia/Roberto Bettacchi