Pagelle MotoGP: Bagnaia padrone di tutto, Martin è andato oltre il limite

LE PAGELLE DEL GP DI VALENCIA 2023

Francesco Bagnaia 10: giornata da sogno. Laurearsi Campione del Mondo vincendo la gara decisiva ha sempre un sapore speciale, anche se in questo caso la sfida iridata con Martin si è conclusa dopo pochi giri in seguito alla caduta dello spagnolo. Pecco ha poi il merito di non deconcentrarsi, sfruttando gli errori altrui e resistendo nel finale al forcing di Di Giannantonio e Zarco.

Fabio Di Giannantonio 9: ultima parte di stagione entusiasmante e obiettivo raggiunto per il romano, che si è guadagnato la chiamata del Team Mooney VR46 per il 2024 a suon di risultati sfavillanti e prestazioni eccellenti. La rimonta odierna dall’11° al 2° posto certifica ulteriormente la sua crescita, e con un giro in più probabilmente avrebbe vinto anche oggi.

Johann Zarco 7,5: zitto zitto, senza strafare ma con pochi errori lampanti nell’arco del campionato, il francese arriva terzo a Valencia e chiude in quinta posizione a fine Mondiale grazie al suo sesto podio dell’anno. Nel 2024 lascerà la Ducati Pramac per provare una nuova complessa avventura in Honda.

Brad Binder e Jack Miller 5: grande occasione persa per la KTM a Valencia. La tavola era apparecchiata per una probabile doppietta, ma prima il sudafricano (con un lungo) e poi l’australiano (caduto) si sono sciolti sul più bello aprendo la porta alla tripletta Ducati.

Raul Fernandez 8: il primo vero grande acuto in MotoGP arriva all’ultima gara della sua seconda stagione in top class. La quinta posizione di Valencia deve rappresentare però un punto di svolta per la sua avventura nella classe regina, in attesa di un 2024 fondamentale sempre in sella all’Aprilia del Team RNF.

Jorge Martin 5: dopo una Sprint superlativa al sabato, il padrone di casa spagnolo della Ducati Pramac si presentava alla gara odierna con l’obbligo di vincere e mettere sotto pressione Bagnaia per sperare di completare il ribaltone iridato. La partenza è ottima, poi però commette un errore di valutazione in staccata toccando il posteriore della GP23 del rivale e uscendo di fatto dalla lotta per il successo. Successivamente cerca una rimonta disperata, esagerando un po’ e cadendo dopo un contatto con Marquez.

Credit: MotoGP.com Press