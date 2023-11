Nuoto, Alberto Razzetti vola a Parigi 2024 nei 200 misti: record italiano per il ligure a Riccione

Un Alberto Razzetti superlativo. In chiusura della prima giornata degli Assoluti invernali di nuoto a Riccione, il ligure si è reso protagonista di una prestazione sensazionale. Razzetti, infatti, è andato a prendersi il titolo dei 200 misti, polverizzando letteralmente il suo record italiano di 1:57.13 e toccando la piastra in 1:56.21, quasi un secondo meglio rispetto al precedente il limite.

Un riscontro che ha permesso a Razzetti di ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, considerando il crono imposto dalla FIN (1:57.0). Per il nostro portacolori si tratta anche della settima prestazione alltime a livello europeo. Un risultato che proietta il nuotatore nostrano in una nuova dimensione, considerando il crono ottenuto in una fase dell’anno tutt’altro che ideale.

Lo si era già compreso stamane, con quel passaggio a metà gara, che la condizione fosse strepitosa. La Finale odierna è stata una conferma. I quattro stile distribuiti alla grande: 24.97 a farfalla; 29.86 a dorso; 33.23 a rana; 28.15 a stile libero. Vasca romagnola letteralmente sparecchiata e grande soddisfazione per lui. A completare il podio sono stati il giovane (classe 2005) Christian Mantegazza (2:00.23) e Alessandro Tredici (2:00.98).

Con un Razzetti in queste condizioni, sarà interessante verificarne le prestazioni anche nelle altre gare che lo vedranno impegnato.

Foto: LaPresse