Napoli-Union Berlino, quando si gioca Champions League: programma, orario, tv, streaming

Messo alle spalle il derby con la Salernitana, il Napoli può proiettare il proprio sguardo verso la Champions League. La settimana che inizierà può essere un viatico importante nella massima competizione europea: si rimane al Diego Armando Maradona per accogliere un Union Berlino in netta crisi.

I tedeschi rimangono vicini al fondo della classifica in Bundesliga e al momento non hanno ancora collezionato un punto in Champions, risultando ancora in fondo al gruppo C. Una ghiotta occasione per gli azzurri, che all’andata si sono presi il successo in Germania grazie al gol di Raspadori imbeccato da Kvaratskhelia.

E soprattutto, il match con l’Union Berlino potrebbe chiudere virtualmente i giochi per la qualificazione agli ottavi. Molto dipenderà anche dalla sfida tra Real Madrid e Sporting Braga: se sia il Napoli che gli uomini di Carlo Ancelotti dovessero uscire vincitori dalle rispettive sfide, allora agli azzurri basterebbe un solo punticino nelle due partite successive per passare il girone ed approdare alla fase ad eliminazione diretta.

La sfida tra Napoli e Union Berlino, il cui via è programmato per le 18.45 di mercoledì 8 novembre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport 252, mentre la diretta streaming sarà affidata a Now Tv, Sky Go ed Infinity+, il servizio di streaming in abbonamento di Mediaset. OA Sport vi garantirà la diretta testuale del match

