MotoGP, Valentino Rossi non nasconde la preoccupazione: “Marquez sarà pericoloso in Ducati”

Archiviata una buona stagione agonistica sulle quattro ruote, Valentino Rossi ha vissuto un weekend molto intenso a livello emotivo in quel di Valencia per poi festeggiare ieri pomeriggio il secondo titolo mondiale consecutivo in MotoGP di Francesco Bagnaia, fiore all’occhiello della VR46 Riders Academy fondata ormai dieci anni fa dal leggendario nove volte campione iridato.

“Mi sono gasato fin dal sabato mattina con lui. Dal Q1 aveva fatto tutto perfetto, poi quasi la pole in Q2. Lì ho pensato avesse vinto il Mondiale. Poi c’è stata la scelta della media e la Sprint, e lì sono venuti dei dubbi un po’ a tutti, anche perché l’ultima gara è tosta. Ma oggi è stato bravissimo. Vincere due titoli di fila è un’impresa, non ci riescono in tanti“, ha raccontato il marchigiano ai microfoni di Sky Sport a margine del Galà di Valencia.

Sulla trattativa con la casa di Borgo Panigale per avere la GP24 nel team Mooney VR46: “Noi speravamo per l’anno prossimo, anche per questo abbiamo difeso Bezzecchi e speravamo che la Ducati ci desse la moto ufficiale, invece no. Speriamo però che l’anno prossimo tra le due moto, la GP24 e la GP23, ci sia poca differenza, così da giocarci la vittoria delle gare e del campionato con Bez“.

Sul pessimo timing del suo approdo in Ducati nel 2011, considerando la storia recente della MotoGP: “Purtroppo io e la Ducati non ci siamo incrociati nel momento giusto per due o tre anni, visto che nel 2015 erano pronti a vincere. La verità è che avevo fretta di tornare al successo ed ero già in una fase avanzata della carriera, infatti poi ho vinto ancora con la Yamaha“.

Infine il 44enne di Tavullia ha detto la sua a proposito del movimento di mercato che ha sconvolto il Motomondiale, ovvero il passaggio di Marc Marquez dalla Honda al Team Gresini: “Sarà molto interessante vedere l’arrivo di Marc e come verrà gestito dalla Ducati. Marc sarà molto pericoloso e i nostri ragazzi dovranno essere in forma“.

Foto: Lapresse