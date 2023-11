MotoGP, Bagnaia ha trovato un ‘amico’: lo scambio di favori con Bastianini

Francesco Bagnaia ha conquistato il terzo posto nella Sprint Race del GP di Malesia, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il Campione del Mondo è scattato a razzo dalla pole position e ha primeggiato nei primi cinque giri, ma a metà gara ha subito il sorpasso del pimpante Alex Marquez (poi trionfatore) e pochi istanti dopo ha ricevuto anche l’attacco da parte di Jorge Martin, che lo ha infilzato senza troppa difficoltà e ha tagliato il traguardo in seconda posizione.

Il ribattezzato Pecco è riuscito comunque a difendere il gradino più basso del podio, perdendo così “solo” due punti nei confronti di Martin e restando al comando della classifica generale con undici lunghezze di vantaggio sullo spagnolo. Il margine è davvero risicato quando al termine della stagione mancano ancora la gara di domani e i weekend del Qatar e di Valencia. La situazione non è delle più semplici per il piemontesi, che però oggi ha trovato un alleato prezioso.

L’alfiere della Ducati ha infatti potuto contare sul supporto del proprio compagno di squadra all’interno del team ufficiale della Scuderia di Borgo Panigale. Enea Bastianini ha infatti fornito un contributo importante alla causa di Francesco Bagnaia: è partito brillantemente dalla terza piazzola e ha cercato di agevolare il tentativo di fuga di Bagnaia nelle prime tornate, poi quando si è trovato in quarta posizione non ha mai tentato l’attacco sul compagno (sembrava avesse più birra in corpo), ma lo ha anzi scortato verso il traguardo.

Bagnaia ha dunque trovato un amico in più e questa alleanza sarà sicuramente utile in questo finale di stagione, dove il piemontese insegue la seconda corona consecutiva e dovrà inscenare un duello fino all’ultimo con Martin. Bastianini sembra essere rinato dopo un’annata anonima, quasi ringalluzzito dalle voci di un possibile declassamento: in settimana si era infatti parlato di una possibile promozione proprio di Martin dal Team Pramac a quello ufficiale al posto del centauro italiano, il rinominato Bestia ha voluto dare un segnale di efficienza e ha corso da vero uomo squadra come ha riconosciuto Davide Tardozzi.

Foto: MotoGP.com Press