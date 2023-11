MotoGP, accordo tra Luca Marini e la Honda fino al 2025: contratto biennale per il pilota italiano

Una notizia che in realtà era già nota da giorni, ma ora ci sono i crismi dell’ufficialità. Luca Marini e la Honda HRC si legheranno per due anni in MotoGP e affronteranno insieme le stagioni 2024 e 2025. Il pilota italiano ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla Casa di Tokyo, avendo come obiettivo il ritorno al vertice della moto giapponese.

Non sarà un target semplice da centrare. In Honda si sono evidenziate tante criticità ed è anche per questo che un campione come Marc Marquez, dopo i suoi 11 anni di sodalizio con la squadra nipponica, ha deciso di accettare la nuova sfida del Team Ducati Gresini. Il desiderio di Marc è quello di tornare nuovamente competitivo e sfruttare quest’occasione.

Marini, da par suo, si augura di avere un rendimento in crescendo. Entrato in top-class nel 2021, dopo aver ottenuto sei vittorie e 15 podi nel Mondiale di Moto2, finendo secondo nel 2020, Luca ha conquistato due podi, due pole position e quattro podi nelle Sprint. Affiancherà Joan Mir e vedremo se anche l’iridato di tre anni fa saprà ritrovarsi.

Foto: LiveMedia//CordonPress