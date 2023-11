Fantacalcio, tutti i diffidati in Serie A (3-6 novembre): chi rischia la squalifica nel weekend. Attenzione a Rabiot

La Serie A è pronta a tornare per incantare i tanti appassionati di questo sport e anche e soprattutto i tanti tifosi sparsi in giro per la Penisola e non solo. La massima serie italiana calcherà nuovamente i vari terreni di gioco sparsi nello Stivale e lo farà con l’undicesimo turno di questa edizione 2023/2024. Anche questa giornata di campionato si preannuncia avvincente e ricca di emozioni. Ci si aspettano soprattutto gol e campioni in campo ma non va dimenticata una cosa importantissima.

Un elemento fondamentale che ci accompagnerà sino alla fine dell’anno attuale: stiamo ovviamente parlando della formazione da schierare, stiamo ovviamente parlando del Fantacalcio. Il fantasy game più amato dagli italiani anche questo weekend tornerà e sarà necessario mettere in campo un potenziale undici ideale per la vittoria.

E, a tal proposito, fanno conosciute tutte le condizioni dei vari giocatori, persino quelli in diffida. Attenzione a Rabiot della Juventus che continua a essere diffidato piuttosto che Magnani del Verona, De Winter del Genoa e Okoli del Frosinone. Ecco di seguito dunque, una lista completa delle venti formazioni di Serie A con evidenziati in grassetto i giocatori diffidati e a rischio squalifica.

SERIE A: I DIFFIDATI DELL’UNDICESIMA GIORNATA

Atalanta

Nessuno

Bologna

Nessuno

Cagliari

Nessuno

Empoli

Nessuno

Fiorentina

Nessuno

Frosinone

Okoli

Genoa

De Winter

Hellas Verona

Magnani

Inter

Nessuno

Juventus

Rabiot

Lazio

Nessuno

Lecce

Nessuno

Milan

Nessuno

Monza

Nessuno

Napoli

Nessuno

Roma

Nessuno

Salernitana

Nessuno

Sassuolo

Nessuno

Torino

Nessuno

Udinese

Kabasele

