Fantacalcio, tutti gli infortunati e gli indisponibili in Serie A (3-6 novembre): chi non può giocare nel weekend. Roma in emergenza, Milan decimato

La Serie A sta per ritornare ufficialmente con l’undicesima giornata. Sin qui, il campionato italiano, sta riserbando grandissime sorprese ed emozioni, tanto da tenere incollati appassionati di questo sport ma soprattutto tifosi delle venti squadre allo schermo. E siamo già nel clou della stagione con le squadre che stanno spingendo e non poco sull’acceleratore: la voglia è quella di ottenere punti nonostante i vari differenti obiettivi.

Ma, come ogni giornata di massima serie che si rispetti, non ci si può dimenticare di quello che è il fantasy game più amato dagli italiani: stiamo ovviamente parlando del Fantacalcio. Nel corso di questo lungo weekend che inizierà quest’oggi 3 novembre con Bologna-Lazio, e terminerà solamente lunedì 6 con Torino-Sassuolo a chiudere con il monday night, ci saranno tantissime sfide da seguire. A partire dalla gara di questa sera, passando per Salernitana-Napoli piuttosto che Atalanta-Inter o Milan-Udinese.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Occhio anche a Roma-Lecce e Fiorentina-Juventus. Ma tutte queste partite dovranno essere osservate con attenzione dalle migliaia e miglia di fantallenatori. Entro poche ore oggi, bisognerà schierare la formazione e dunque tenere d’occhio lo stato di forma dei vari giocatori senza dimenticare gli infortunati o gli indisponibili.

E allora attenzione al Milan, letteralmente decimato dagli infortuni e con otto uomini fuori; piuttosto che la Roma, che ha sei posti occupati in infermeria. Non scherza nemmeno la Juventus per non parlare dell’Udinese. Ma ecco di seguito l’elenco completo di tutti gli infortunati e indisponibili per la prossima giornata di A.

SERIE A: INFORTUNATI E INDISPONIBILI DELL’UNDICESIMA GIORNATA

Atalanta

TOURÉ

PALOMINO

Bologna

EL AZZOUZI

SOUMAORO

Cagliari

ROG CAPRADOSSI NANDEZ

Empoli

PEZZELLA

MALEH

DESTRO

Fiorentina

PIEROZZI

DODÒ

KAYODE

CASTROVILLI

Frosinone

HARROUI

GELLI

Genoa

HEFTI

MESSIAS

RETEGUI

BANI

Hellas Verona

Nessuno

Inter

ARNAUTOVIC

CUADRADO

Juventus

DANILO

ALEX SANDRO

POGBA

FAGIOLI

DE SCIGLIO

WEAH

Lazio

CASALE

Lecce

DERMAKU

Milan

SPORTIELLO

CHUKWUEZE

BENNACER

CALDARA

KJAER

KALULU

PULISIC

PELLEGRINO

Monza

CAPRARI

BETTELLA

GOMEZ

IZZO

Napoli

OSIMHEN

NATAN

Roma

SMALLING

PELLEGRINI

SPINAZZOLA

ABRAHAM

KUMBULLA

PAREDES

Salernitana

GYOMBER

Sassuolo

ALAVAREZ

OBIANG

HENRIQUE

Torino

DJIDJI

SCHUURS

PELLEGRI

Udinese

SEMEDO

EHIZIBUE

DEULOFEU

BRENNER

EBOSSE

DAVIS

KRISTENSEN

Foto: LaPresse