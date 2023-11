F1, rinnovato l’accordo tra McLaren e Mercedes fino al 2030

Un connubio che prosegue. E’ stato annunciato in queste ore il rinnovo dell’accordo tra McLaren e Mercedes in F1, in relazione alla fornitura delle Power Unit da parte della Casa di Stoccarda al team di Woking. Un’estensione fino al 2030 che consentirà alla scuderia britannica di avere una certezza per il futuro in fatto di motore e nello stesso tempo la Stella a tre punte avrà una squadra “clienti” di primo livello.

“Lavorare con team clienti forti e affidabili è stata una pietra miliare della nostra strategia nel Motorsport“, ha spiegato il Team Principal di Mercedes, Toto Wolff. “Abbiamo molti vantaggi: fornisce un punto di riferimento competitivo, velocizza lo sviluppo e rafforza la posizione di Mercedes. La McLaren è stata una concorrente agguerrita e leale fin dal 2021, soprattutto nella seconda metà di questa stagione. Le ottime prestazioni della vettura sottolineano l’importanza di una fornitura trasparente e paritaria a tutti i team clienti di questa categoria, se vogliamo centrare l’obiettivo di 10 team in grado di lottare per il podio“, ha aggiunto Wolff.

We’ve agreed a new long-term power unit agreement with Mercedes-Benz. Tap the link for more info. — McLaren (@McLarenF1) November 24, 2023

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha dichiarato: “Mercedes-Benz è stato un partner brillante e affidabile per il Team McLaren di F1. L’estensione del contratto significa la fiducia che i nostri azionisti e tutto il team hanno nei loro propulsori e nella direzione che stiamo seguendo in relazione al cambio regolamentare del 2026. Abbiamo avuto successo insieme, sia nelle ultime tre stagioni che in quelle precedenti, quindi non vediamo l’ora di continuare il nostro rapporto per lottare costantemente per le prime posizioni della griglia“.

Non resta che attendere i riscontri in pista di una McLaren Mercedes che, dalla seconda parte del 2023, ha saputo recitare un ruolo da protagonista.

