F1, Ferrari beffata nella volata per il secondo posto nel Mondiale costruttori: cos’è successo e i punti di scarto

Un finale di stagione in crescendo non è bastato alla Ferrari per agguantare il secondo posto nella classifica costruttori. La Rossa ha guadagnato un solo punto dei quattro da recuperare alla Mercedes per guadagnarsi la piazza d’onore.

Le due scuderie si presentavano all’appuntamento di Yas Marina separate da quattro punti: Charles Leclerc ha chiuso in seconda posizione accumulando 18 punti, ma non ha avuto manforte dal compagno di scuderia Carlos Sainz che ha chiuso fuori dalla zona punti. Per lo spagnolo è stata pesantissima la posizione di partenza: dalla sedicesima piazza non è mai riuscito a trovare il ritmo per tornare nelle posizioni che contano.

Mercedes che ha raccolto invece 17 punti grazie al terzo posto di George Russell e al nono di Lewis Hamilton: Leclerc ha tentato una magia durante l’ultimo giro, facendo passare Sergio Perez (penalizzato di cinque secondi) e dandogli la scia sperando che il messicano riuscisse a finire davanti a Russell. Mossa perfetta, ma con un solo giro a disposizione il secondo pilota Red Bull non è riuscito a chiudere terzo davanti al britannico della Mercedes.

Rimane un pizzico di rammarico, poiché il secondo posto della costruttori permette di raccogliere 9 milioni di dollari in più di premio in denaro rispetto al terzo, ma rimangono i progressi messi in evidenza dalla Rossa nella seconda parte dell’anno a fare da biglietto da visita – si spera – a un 2024 da grande protagonista.

