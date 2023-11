Coppa Davis, Volandri ha scelto il primo singolarista: manca solo l’ufficialità

L’attesa sale sempre di più: domani mattina alle 12.00 avrà inizio la seconda semifinale della Coppa Davis 2023 tra Italia e Serbia. Gli azzurri di Filippo Volandri a Malaga provano a riportare in patria un’insalatiera che manca dal lontano 1976, ma non sarà semplice contro un avversario così tosto come la squadra capitanata da Viktor Troicki e con al suo interno il numero uno del mondo Novak Djokovic.

Proprio per la presenza di Djokovic che ritroverà Jannik Sinner dopo i due incroci la settimana scorsa alle ATP Finals, è delicatissimo il primo singolare di giornata, quello fra i numeri due. Secondo le ultime indiscrezioni che emergono da Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport a Malaga, il prescelto da Filippo Volandri sarebbe Lorenzo Musetti.

Una scelta in controtendenza rispetto a quella fatta dal capitano azzurro nella prima giornata, quando si è data fiducia a Matteo Arnaldi, sconfitto da Botic van de Zandschulp al tiebreak del terzo set sprecando tre match point.

Il carrarino si ritroverà probabilmente ad affrontare Miomir Kecmanovic, molto brillante nella prima giornata, nella quale ha sconfitto in due tiebreak Jack Draper. I precedenti sono entrambi a favore dell’azzurro: vittorie in due set a Napoli sul veloce lo scorso anno e in questa stagione sulla terra di Montecarlo. Chissà che Troicki non sorprenda e non schieri Laslo Djere: ben sei sconfitte su otto confronti per l’italiano contro il giocatore di Senta, ma sul veloce è avanti 2-1 Musetti (vittorie a Napoli e a Bercy).

