Coppa Davis 2023: Sinner pronto a trascinare l’Italia contro l’Olanda, ma il primo singolare può essere decisivo

Dopo la magica settimana a Torino, Jannik Sinner ha dato appuntamento a tutti i tifosi italiani a Malaga, perchè da domani la sua Italia comincerà il cammino nelle finali di Coppa Davis. La squadra capitanata da Filippo Volandri si troverà di fronte l’Olanda in un quarto di finale assolutamente da non sottovalutare e che nasconde molte insidie per gli azzurri.

Sicuramente la presenza di Sinner è importantissima per l’Italia, che lo scorso anno era riuscita ad arrivare in semifinale, ma senza poter contare sul supporto dell’altoatesino. Il numero quattro del mondo scenderà in campo per secondo contro Tallon Griekspoor e non sarà comunque una sfida semplice, visto che l’olandese è un avversario ostico sul veloce indoor, come sa bene lo stesso Jannik, che lo ha battuto in due combattuti set ad inizio stagione a Rotterdam.

Avere Sinner chiaramente porta a pensare che l’Italia parta già sull’1-0, ma ad essere decisamente importante nell’ottica della sfida tra Italia e Olanda è il primo singolare. Infatti la squadra olandese ha a disposizione un doppio veramente molto forte e dunque un eventuale pareggio dopo i primi due incontri metterebbe l’Olanda molto vicina alla semifinale, considerando anche le incertezze del doppio azzurro.

Un primo singolare che vedrà sicuramente da una parte della rete Botic Van de Zandschulp, mentre dall’altra dovrebbe esserci Lorenzo Sonego. Anche se Filippo Volandri non ha ancora sciolto completamente i dubbi, con il piemontese sempre in ballottaggio con Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, le quotazioni di entrambi stanno scendendo molto con il passare delle ore.

Sonego era stato il grande protagonista nella scorsa edizione a Malaga, trascinando quasi l’Italia in finale. Il rapporto con la Davis è di alti e bassi per il piemontese, capace di imprese, ma anche di clamorosi passi falsi. Il match contro Van de Zandschulp è molto equilibrato, anche perché l’olandese ha mostrato di essere in crescita nell’ultimo periodo. Una sfida veramente importante e dove ci vorrà tanta attenzione, ma soprattutto bisognerà trovare il Sonego guerriero delle grandi occasioni.

Si è parlato di doppio, anche se l’Italia spera proprio di non arrivarci. L’obiettivo della squadra di Filippo Volandri è proprio quello di chiudere dopo i singolari e di evitare di giocarsi tutto nella sfida decisiva. La coppia Koolhof/Rojer fa veramente paura, visto che sono due grandi specialisti (sebbene con poca esperienza insieme), mentre il capitano azzurro si troverebbe davvero ad inventarsi un duo, considerando comunque quasi sicuramente Sinner uno dei componenti. Il 2-0 aiuterebbe anche a risparmiare energie fisiche e mentali in vista della semifinale, anche se prima di guardare oltre c’è un ostacolo olandese da superare.

