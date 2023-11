Coppa Davis 2023, Novak Djokovic: “Sinner contro l’Olanda è stato fantastico, ma io voglio realizzare altri record!”

Novak Djokovic è insaziabile. Il campione serbo, reduce dal trionfo nelle ATP Finals, è volato in Spagna per disputare le Finali di Coppa Davis 2023 e nell’incontro dei quarti di finale contro la Gran Bretagna ha regalato il punto decisivo alla Serbia, battendo con un duplice 6-4 Cameron Norrie. Una partita mai in discussione, condotta da Nole in maniera autorevole.

Un match nel quale il campione nativo di Belgrado ha messo in mostra anche il proprio carattere, rivolgendosi prima in maniera provocatoria nei confronti dei tifosi britannici, portando la mano all’orecchio e mandando un bacio, e poi rispondendo a muso duro perché disturbato nel corso dell’intervista post match.

“È stata una mancanza di rispetto, ma ormai è qualcosa per cui devo essere preparato. In Coppa Davis è normale che i tifosi a volte oltrepassino il limite, ma nella foga del momento anche tu reagisci e, in un certo senso, dimostri che non permetterai quel tipo di comportamento. Questo è quello che è successo. Stavo solo cercando di parlare e loro hanno iniziato deliberatamente a battere i tamburi per non consentirmelo, hanno cercato di disturbarmi per tutta la partita“, ha dichiarato Nole in conferenza stampa.

Domani ci sarà la semifinale contro l’Italia, trascinata da un Jannik Sinner in grande forma nell’incontro con l’Olanda. Ci sarà modo, quindi, di vedere un nuovo incrocio tra l’altoatesino e Djokovic, dopo quanto accaduto a Torino: vittoria di Jannik nel round robin e affermazione del n.1 del mondo nella Finale del Master.

“Sarà fantastico per i tifosi italiani e serbi e anche qui a Malaga. Ultimamente stiamo sviluppando una bella rivalità, lo rispetto molto. Si potrebbe dire che contro di me ha giocato il tennis della sua vita. “Ho guardato un po’ del singolo e del doppio che ha vinto oggi, ed è stato fantastico. Ha giocato davvero ad alto livello e ho visto che era entusiasta di giocare per il suo paese. È stato impressionante il modo in cui sono riusciti a ribaltare lo 0-1. So cosa mi aspetta e che lui è molto fiducioso. Nemmeno io sto giocando male, quindi penso che sarà una bella partita“, ha sottolineato il serbo.

In conclusione, il serbo è stato molto preciso sulle sue intenzioni future: “Voglio vincere quanti più tornei possibile e superare Connors. Ci sono sempre dei record all’orizzonte che possono essere battuti. Allo stesso modo, voglio avere i miei successi e la mia storia, questa è la cosa più importante. Realistico pensare al ”Golden Slam” a 37 anni? Era realistico pensare che avrei vinto tre dei quattro Slam quest’anno? Cinque anni fa o anche un anno o due fa, non credo che la gente pensasse che ciò fosse possibile. Mi conosco e so che se mi sento bene fisicamente e mentalmente sono capace di farcela. Non voglio che sembri irrispettoso nei confronti dei miei rivali. So che ci sono migliaia di giocatori che lottano per lo stesso obiettivo, ma so chi sono e credo in me stesso”.

