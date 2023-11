Ciclismo, gli italiani in top10 nelle Classiche Monumento 2023

Una stagione tutt’altro che felice per l’Italia del ciclismo al maschile. Nei Grandi Giri non sono arrivate prestazioni convincenti e, nonostante due podi, il giudizio non può essere positivo per quanto riguarda le Classiche Monumento.

Tra Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi e Lombardia sono arrivate infatti solamente quattro top-10, con tre corridori diversi.

A centrarne due ovviamente Filippo Ganna, che resta l’asso del ciclismo tricolore: l’azzurro ha sfiorato il colpaccio nella Classicissima di Primavera chiudendo secondo dietro a Mathieu van der Poel e poi si è assestato in sesta posizione sulle pietre dell’Inferno del Nord.

Il podio l’ha trovato a fine stagione anche un ottimo Andrea Bagioli, secondo nella Classica delle Foglie Morte alle spalle di Tadej Pogacar. Proprio per lo sloveno ha lavorato Matteo Trentin al Giro delle Fiandre, nonostante ciò una decima piazza di gran qualità.

Foto: Pier Colombo