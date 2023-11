Chi affronterà l’Italia in Coppa Davis? Avversaria con un doppio super, rebus singolarista per Volandri

La stagione del tennis volge al termine e c’è un’ultima competizione da affrontare. La Final Eight di Coppa Davis a Malaga. Le migliori otto formazioni del mondo si affronteranno per conquistare l’ambita Insalatiere e in casa Italia si spera di interrompere il digiuno che dura da 47 anni, quando la formazione capitanata da Nicola Pietrangeli e con Adriano Panatta in campo centrò l’obiettivo.

Quella però era una storia diversa ed è bene precisarlo. Tuttavia, i ragazzi di Filippo Volandri saranno chiamati all’incontro di giovedì 23 novembre (ore 10.00) sul veloce indoor spagnolo contro i solidi olandesi. La compagine dei Paesi Bassi è da rispettare perché in grado di esaltarsi in questo contesto.

La batteria dei singolaristi è formata da Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp, mentre nel doppio le alternative sono ben tre: Gijs Brouwer, Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer. Da considerare che Brouwer potrebbe fungere da jolly e magari essere schierato in singolare per necessità. Volandri avrà da chiarire alcuni aspetti importanti.

Il primo è relativo a chi affiancare a Jannik Sinner, finalista nelle Finals di Torino. L’assenza di Matteo Berrettini pesa e la forma tutt’altro che entusiasmante di Lorenzo Musetti, considerando la superficie rapida, fa pensare che sia un discorso tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Entrambi a Bologna sono stati importanti, quando Jannik mancava. Per cui sarà da capire la condizione fisica quale sarà.

Il secondo aspetto è legato al doppio in quanto il capitano non giocatore toscano ha optato per una soluzione ibrida: quattro singolaristi e un doppista puro come Simone Bolelli. Quest’ultimo potrebbe anche essere una sorta di piano di emergenza, nel caso in cui Volandri decidesse di affidarsi al duo Sonego-Musetti. Staremo a vedere.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE COPPA DAVIS 2023 CON ITALIA-OLANDA

Giovedì 23 novembre

Ore 10:00 Italia-Olanda

CONVOCATI ITALIA-OLANDA

ITALIA: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli.

OLANDA: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Gijs Brouwer, Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it