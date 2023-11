Chi affronta la Lazio agli ottavi di Coppa Italia? Prossima avversaria, calendario, programma, tv, streaming

Non solo Serie A. Ci troviamo in un punto clou della stagione, in cui le squadre sono impegnate in tante e soprattutto differenti manifestazioni sportive. E, tra queste, non si può non parlare della Coppa Italia. La seconda competizione nazionale dopo il nostro campionato è già tornata in scena nel corso della giornata di ieri.

Le prime formazioni si sono infatti affrontate nel corso del 31 ottobre ma oggi, mercoledì 1° novembre, non mancheranno altri match e si proseguirà. Non sarà invece ancora il tempo delle big. Le squadre più seguite e importanti della Penisola entreranno in Coppa Italia solamente a partire dagli ottavi di finale e dunque la prossimo turno.

Tra queste la Lazio di Maurizio Sarri, che dovrà prima capire chi tra Genoa e Reggiana la spunterà per poi affrontarla. Ma ecco di seguito il probabile programma in Coppa Italia della Lazio.

TABELLONE LAZIO COPPA ITALIA 2023/2024

OTTAVI DI FINALE

Andata 6-20 dicembre 2023 – Ritorno 10-17 gennaio 2024

Orario da definire – Lazio-Vincente Genoa-Reggiana – Diretta tv su Mediaset (canale da definire)

PROGRAMMA LAZIO COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Mediaset (canale da definire)

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Foto: LaPresse