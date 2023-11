Chi affronta la Fiorentina agli ottavi di Coppa Italia? Prossima avversaria, calendario, programma, tv, streaming

Non ci si può scordare della Coppa Italia 2023/2024. La seconda manifestazione nazionale dopo la Serie A è già tornata in scena nel corso della giornata di ieri. Si sono infatti disputate gare interessantissime e valide per i sedicesimi di finale. Non sono mancati gol ed emozioni e anche oggi, mercoledì 1° novembre si scenderà in campo.

Ma, a mancare, sono soprattutto le big della Serie A. Le squadre più blasonate e seguite della Penisola non sono ancora entrate in azione nel torneo che, lo ricordiamo, sino a ieri è andato in contro a uno stop lunghissimo iniziato a metà agosto. Ma adesso la Coppa Italia sta man mano entrando nelle fasi clou. Diverse le squadre invischiate nei sedicesimi ma non si può non pensare anche agli ottavi e a ciò che avverrà. Tra le differenti squadre attenzione anche alla Fiorentina.

L’undici di Vincenzo Italiano non ha ancora calcato il terreno di gioco in questa Coppa Italia e, quest’anno, proverà nuovamente ad arrivare in finale sperando magari, in una sorte migliore rispetto allo scorso anno. E, agli ottavi di finale, la Fiorentina potrebbe incontrare una tra Lecce e Parma: tabellone complicatissimo per la Viola. Ma ecco di seguito il tabellone, il calendario e il programma della Coppa Italia 23/24.

TABELLONE FIORENTINA COPPA ITALIA 2023/2024

OTTAVI DI FINALE

Andata 6-20 dicembre 2023 – Ritorno 10-17 gennaio 2024

Orario da definire – Fiorentina-Vincente Lecce-Parma – Diretta tv su Mediaset (canale da definire)

PROGRAMMA FIORENTINA COPPA ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Mediaset (canale da definire)

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Foto: LaPresse