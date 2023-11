Calcio in tv oggi (sabato 4 novembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Sarà un sabato 4 novembre ricchissimo di appuntamenti calcistici quello che stiamo per vivere. Tra i tre match della Serie A, tanta Serie B non mancheranno anche Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1, campionato olandese e portoghese e non ultima la Finale di Copa Libertadores. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio tutti gli eventi odierni e come seguirli in tv.

PROGRAMMA COMPLETO CALCIO IN TV DI OGGI (sabato 4 novembre)

Ore 13.30 PREMIER LEAGUE – Fulham-Manchester United – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 14.00 SERIE B – Bari-Ascoli – diretta su DAZN e

Ore 14.00 SERIE B – Catanzaro-Modena – diretta su DAZN e

Ore 14.00 SERIE B – Cosenza-FeralpiSalò – diretta su DAZN e

Ore 14.00 SERIE B – Pisa-Como – diretta su DAZN e

Ore 14.00 SERIE B – Ternana-Venezia – diretta su DAZN e

Ore 14.00 SERIE B – Cittadella-Brescia – diretta su DAZN e

Ore 14.00 LIGA – Osasuna-Girone – diretta su DAZN

Ore 15.00 SERIE A – Salernitana-Napoli – diretta su DAZN

Ore 16.00 PREMIER LEAGUE – Manchester City-Bournemouth – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 16.00 PREMIER LEAGUE – Everton-Brighton – diretta su Sky Sport Arena (204)

Ore 16.15 SERIE B – Sampdoria-Palermo – diretta su DAZN e Sky Sport Calcio (202)

Ore 16.15 LIGA – Betis-Maiorca – diretta su DAZN

Ore 16.20 EREDIVISIE – Heracles-PSV – diretta su MolaTV

Ore 16.30 LIGA PORTOGHESE – Chaves-Benfica – diretta su DAZN

Ore 18.00 SERIE A – Atalanta-Inter – diretta su DAZN

Ore 18.30 LIGA – Celta Vigo-Siviglia – diretta su DAZN

Ore 18.30 PREMIER LEAGUE – Newcastle-Arsenal – diretta su Sky Sport 1 (201)

Ore 18.30 BUNDESLIGA – Borussia Dortmund-Bayern Monaco – diretta su Sky Sport Calcio (202)

Ore 18.35 EREDIVISIE – RKC-Feyenoord – diretta su MolaTV

Ore 18.35 EREDIVISIE – Excelsior-AZ – diretta su MolaTV

Ore 20.45 SERIE A – Milan-Udinese – diretta su DAZN, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Ore 20.50 COPA LIBERTADORES – Finale Boca Juniors-Fluminense – diretta su MolaTV

Ore 21.00 LIGUE 1 – Marsiglia-Lille – diretta su Sky Sport MAX (205)

Ore 21.00 LIGA – Real Sociedad-Barcellona – diretta su DAZN

Ore 23.15 SAUDI LEAGUE – Al-Nassr-Al-Khaleej – differita su LA7

Foto: LaPresse