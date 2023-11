Biathlon, startlist Individuale 20 km Oestersund 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara

La 20 km individuale maschile delle ore 14.30 di domani, domenica 26 novembre 2023, a cui parteciperanno 104 atleti, sarà la gara conclusiva della seconda giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, in corso ad Oestersund, in Svezia.

Per l’Italia saranno cinque gli azzurri al via: nel primo gruppo ci saranno Tommaso Giacomel (16) e Didier Bionaz (20), nel secondo Patrick Braunhofer (50), nel terzo Lukas Hofer (71) e nel quarto Elia Zeni (94).

La diretta tv della 20 km individuale maschile sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports Live, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON OESTERSUND

Domenica 26 novembre 2023

Ore 14.30 20 km individuale maschile Oestersund (Svezia) – Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+ ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON

1 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:30:30 1

2 GOW Christian CAN 1993 14:31:00

3 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:31:30

4 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:32:00

5 EDER Simon AUT 1983 14:32:30

6 r CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:33:00

7 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:33:30

8 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 14:34:00

9 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:34:30

10 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:35:00

11 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:35:30

12 KRCMAR Michal CZE 1991 14:36:00

13 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:36:30

14 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:37:00

15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:37:30

16 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:38:00

17 STRELOW Justus GER 1996 14:38:30

18 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:39:00

19 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 14:39:30

20 BIONAZ Didier ITA 2000 14:40:00

21 STALDER Sebastian SUI 1998 14:40:30

22 CLAUDE Florent BEL 1991 14:41:00

23 PLANKO Lovro SLO 2001 14:41:30

24 y BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:42:00

25 KOMATZ David AUT 1991 14:42:30

26 NELIN Jesper SWE 1992 14:43:00

27 SEPPALA Tero FIN 1996 14:43:30

28 b HARTWEG Niklas SUI 2000 14:44:00

29 COLTEA George ROU 2000 14:44:30

30 GERMAIN Maxime USA 2001 14:45:00

31 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:45:30

32 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:46:00

33 DOLL Benedikt GER 1990 14:46:30

34 DOHERTY Sean USA 1995 14:47:00 2

35 VACLAVIK Adam CZE 1994 14:47:30

36 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 14:48:00

37 IVARSSON Anton SWE 2001 14:48:30

38 NAWRATH Philipp GER 1993 14:49:00

39 NASYKO Denys UKR 1995 14:49:30

40 BOE Tarjei NOR 1988 14:50:00

41 BADACZ Konrad POL 2003 14:50:30

42 REES Roman GER 1993 14:51:00

43 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:51:30

44 BUTA George ROU 1993 14:52:00

45 LEITNER Felix AUT 1996 14:52:30

46 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:53:00

47 FAK Jakov SLO 1987 14:53:30

48 INVENIUS Otto FIN 2000 14:54:00

49 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:54:30

50 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 14:55:00

51 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:55:30

52 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:56:00 3

53 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:56:30

54 LANGER Thierry BEL 1991 14:57:00

55 CONNELLY Zachary CAN 2001 14:57:30

56 SOERUM Vebjoern NOR 1998 14:58:00

57 LESIUK Taras UKR 1996 14:58:30

58 SLETTEMARK Sondre GRL 2004 14:59:00

59 VIDMAR Anton SLO 2000 14:59:30

60 CHOI Dujin KOR 1995 15:00:00

61 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 15:00:30

62 MARECEK Jonas CZE 2001 15:01:00

63 ANGELIS Apostolos GRE 1993 15:01:30

64 ZAHKNA Rene EST 1994 15:02:00

65 KAUKENAS Tomas LTU 1990 15:02:30

66 NYKVIST Emil SWE 1997 15:03:00

67 SKLENARIK Tomas SVK 1999 15:03:30

68 HARJULA Tuomas FIN 1998 15:04:00

69 USOV Mihail MDA 1996 15:04:30

70 BROWN Jake USA 1992 15:05:00

71 HOFER Lukas ITA 1989 15:05:30

72 GUNKA Jan POL 2002 15:06:00

73 KUEHN Johannes GER 1991 15:06:30

74 JAKOB Patrick AUT 1996 15:07:00

75 SINAPOV Anton BUL 1993 15:07:30

76 PERROT Eric FRA 2001 15:08:00

77 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:08:30

78 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:09:00

79 SIIMER Kristo EST 1999 15:09:30

80 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 15:10:00

81 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 15:10:30

82 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 15:11:00

83 CLAUDE Emilien FRA 1999 15:11:15 4

84 RANTA Jaakko FIN 1997 15:11:30

85 KARLIK Mikulas CZE 1999 15:11:45

86 FLORE Raul ROU 1997 15:12:00

87 JAKIELA Tomasz POL 1996 15:12:15

88 ZOBEL David GER 1996 15:12:30

89 KIERS Trevor CAN 1997 15:12:45

90 DOVZAN Miha SLO 1994 15:13:00

91 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 15:13:15

92 AOLAID Marten EST 1999 15:13:30

93 VASILEV Konstantin BUL 2003 15:13:45

94 ZENI Elia ITA 2001 15:14:00

95 FOMIN Maksim LTU 2000 15:14:15

96 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 15:14:30

97 RAENKEL Raido EST 1990 15:14:45

98 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 15:15:00

99 BRANDT Viktor SWE 1999 15:15:15

100 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:15:30

101 WRIGHT Campbell USA 2002 15:15:45

102 MACKELS Marek BEL 1999 15:16:00

103 STALDER Gion SUI 1999 15:16:15

104 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 15:16:30

Foto: LaPresse