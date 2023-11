ATP Finals 2023: Djokovic prenota un posto nel girone di Sinner, ma le prospettive per la semifinale...

Jannik Sinner e Novak Djokovic sono stati estratti nello stesso girone alle ATP Finals 2023 di Torino. La presenza del serbo è sicuramente un fattore molto importante nella corsa dell’altoatesino verso le semifinali, che sono probabilmente l’obiettivo minimo che il nativo di San Candido si è prefissato nell’ultimo torneo dell’anno.

Una partita decisamente molto attesa e dal grande fascino quella tra Sinner e Djokovic, visto che l’altoatesino è in grandissima ascesa nell’ultimo mese (vedere i trionfi di Pechino e Vienna), mentre il serbo è sempre quello straordinario campione capace di andarsi a prendere a Parigi-Bercy il suo 40° Masters 1000 della carriera. Sarà anche molto importante capire in che giornata ci sarà questo incontro e quale sarà anche la posizione in classifica di entrambi.

Sicuramente Djokovic è il grandissimo favorito per conquistare il primo posto nel gruppo verde. Il numero uno del mondo va a caccia della settima affermazione alle ATP Finals ed arriva a Torino in una condizione fisica e mentale davvero eccezionale. Il nativo di Belgrado dunque sembra togliere uno dei due posti che qualificano alla semifinale, con Sinner che dovrà giocarsi il passaggio del turno contro Rune e Tsitsipas.

Avere Djokovic nel girone dà sicuramente questo svantaggio, ma c’è anche il punto di vista del non doverlo riaffrontare eventualmente prima della finale. Infatti nell’eventuale semifinale Sinner andrebbe a vedersela con uno dei tennisti nell’altro raggruppamento (Alcaraz, Medvedev, Rublev e Zverev) con certamente la possibilità di vincere e dunque di andare a giocarsi domenica l’ultimo atto.

Sinner si presenta a Torino forse come il secondo favorito proprio dietro a Djokovic. Le vittorie di Pechino e Vienna hanno un notevole peso specifico, visto che in entrambi i tornei ha superato in finale Daniil Medvedev, battendo una volta anche Carlos Alcaraz (Pechino) ed Andrey Rublev (Vienna). Il nativo di San Candido si è anche ritirato con largo anticipo da Parigi-Bercy dopo la nottata con McDonald e arriverà tirato a lucido a Torino, lanciando subito la sfida al campione serbo.

FOTO: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI