Atalanta-Sturm Graz, quando si gioca Europa League: programma, orario, tv, streaming

Atalanta-Sturm Graz: l’Europa League reclama nuovamente spazio in settimana, con la quarta giornata della fase a gironi di questa intesa stagione 2023-2024.

Dopo il rocambolesco 2-2 dell’andata, nel terzo turno del Girone D, bergamaschi e austriaci tornano a sfidarsi, ma questa volta a campi invertiti, al Gewiss Stadium del capoluogo lombardo.

Riusciranno gli uomini di Gasperini a imporsi e a prendersi i tre punti (ora sono a 7) decisivi per la qualificazione? Una domanda a cui può rispondere solo il campo, con gli ospiti che hanno dimostrato di essere organizzati e rocciosi.

Il match tra Atalanta e Sturm Graz, che si disputerà alle 21.00 di giovedì 9 novembre, sarà visibile su Sky Sport Uno e su TV8 e in streaming su DAZN, NOW, SkyGo e il sito tv8.it. Di seguito tutti i dettagli per non perdersi neppure un secondo della partita fra i bergamaschi e austriaci.

Giovedì 9 novembre

Ore 21.00 Atalanta-Sturm Graz – Diretta tv su Sky Sport Uno e su TV8

Foto: (AP Photo/Darko Bandic)