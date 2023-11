A che ora Udinese-Cagliari oggi in tv, Coppa Italia: canale, programma, streaming, arbitro, formazioni

Momento di sedicesimi di finale per la Coppa Italia 2023-2024. Tra le sfide che si protrarranno fino al prossimo 2 novembre c’è l’incrocio tra Udinese e Cagliari; in palio l’accesso agli ottavi di finale contro il Milan di Stefano Pioli.

Squadre che gravitano al momento nelle retrovie della nostra Serie A. I bianconeri hanno provato a smuovere la situazione con il cambio di allenatore, richiamando Gabriele Cioffi dopo poco più di un anno di lontananza, ma non è bastato per guarire dalla ‘pareggite’, con il settimo segno ‘x’ su dieci partite con il Monza. Sardi che invece saranno carichi a mille dopo l’incredibile rimonta sul Frosinone che è valso il primo successo in campionato.

Ad arbitrare il match sarà il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria, assistito da Perotti e Niedda e Perenzoni come quarto ufficiali. Al VAR Gariglio e Muto. Bianconeri che vantano due vittorie con lui lo scorso anno, 2-1 in Coppa Italia con la FeralpiSalò e uno 0-1 sull’Empoli nella ventiseiesima giornata. Cagliari che invece ha incassato un ko nel 2022/23 in Serie B con il Venezia, un pesante 1-4, mentre nella prima giornata di questa stagione ha pareggiato in casa del Torino (0-0) con Cosso da arbitro.

Il match tra Udinese e Cagliari, il cui via è programmato per le 21.00 di mercoledì 1 novembre alla Udinese Arena di Udine, sarà visibile in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

UDINESE-CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; N. Pérez, Bijol, Masina; João Ferreira, Zarraga, Walace, Lovric, Zemura; Pafundi; Lucca.

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Deiola, Viola, Sulemana; Oristanio, Paulo Azzi; Petagna.

