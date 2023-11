A che ora Sinner-Djokovic e su che canale vedere in tv la Coppa Davis

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nel secondo singolare della semifinale di Coppa Davis 2023. L’appuntamento è per sabato 25 novembre, sarà il secondo match a partire dalle ore 12.00 sul cemento indoor di Malaga (Spagna). Il tennista italiano affronterà il fuoriclasse balcanico nell’imperdibile scontro tra il numero 4 e il numero 1 al mondo, sarà un testa a testa rovente dopo la doppia sfida che ha tenuto banco settimana scorsa alle ATP Finals.

Lo scontro diretto metterà in palio un punto fondamentale all’interno di Italia-Serbia. I due giocatori scenderanno in campo dopo il singolare tra i numeri 2 delle due Nazionali (Filippo Volandri dovrà scegliere tra Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi). In base al risultato della prima sfida, Sinner o Djokovic saranno obbligati a vincere a tutti i costi per tenere in piede il confronto e rendere decisivo il doppio di spareggio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Djokovic, secondo singolare della semifinale di Coppa Davis. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Tennis (canale 205); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC COPPA DAVIS

Sabato 25 novembre

Secondo singolare dalle ore 12.00 Jannik Sinner vs Novak Djokovic

In precedenza, a partire dalle ore 12.00, si giocherà il primo singolare tra i numeri 2 delle rispettive Nazionali. A seguire spazio al confronto tra i numeri 1 (Sinner-Djokovic).

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv:Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse