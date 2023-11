A che ora Lecce-Parma oggi in tv, Coppa Italia: canale, programma, streaming, arbitro, formazioni

Il programma di gara dei sedicesimi di Coppa Italia non si ferma neanche ad Ognissanti. Quest’oggi, alle 18.00, saranno di scena al Via del Mare il Lecce di Roberto D’Aversa e il Parma di Fabio Pecchia, le quali si sfideranno per l’accesso agli ottavi di finale: ad attendere la vincente di questa partita c’è la Fiorentina.

Il Lecce di Roberto D’Aversa è reduce dalla sconfitta di misura per 1-0 rimediata in casa con il Torino. La battuta d’arresto non ha scalfito il morale della squadra salentina, la quale è comunque saldamente a metà classifica in Serie A con 13 punti all’attivo. Sebbene in campionato la vittoria manchi da cinque partite, c’è fiducia in seno allo spogliatoio leccese e, contro una formazione sulla carta più debole, la speranza dei supporter giallorossi è quella di tornare al successo.

La capolista attuale della Serie B 2023-2024, il Parma di Fabio Pecchia, è in un momento di forma straripante. La vittoria esterna in casa dell’Ascoli ha allungato il vantaggio dei ducali sulla seconda posizione occupata dal Venezia, ora distante cinque lunghezze dagli emiliani, primi a quota 26 punti dopo 11 partite. Oggi i ragazzi di Pecchia scenderanno in campo senza pressioni e contro il favore dei pronostici, condizione perfetta per far saltare il banco e volare tra le migliori sedici.

Il match tra Lecce e Parma, il cui via è programmato per le 18.00 di mercoledì 1 novembre allo Stadio Via del Mare di Lecce, sarà visibile in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

CALENDARIO LECCE-PARMA COPPA ITALIA 2023-2024

Mercoledì 1 novembre

Ore 18.00 Lecce-Parma – Diretta tv su Italia 1, Diretta streaming su Mediaset Infinity

PROGRAMMA LECCE-PARMA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Italia 1.

Diretta streaming: Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-PARMA

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramandani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Banda.

PARMA (4-2-3-1): Cichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Bernabè; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny.

Foto: Lapresse