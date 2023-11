A che ora Fiorentina-Juventus oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, arbitro, probabili formazioni

Siamo pronti per vivere i match della domenica della undicesima giornata della Serie A 2023-2024 che, come vedremo, ci proporrà diverse sfide di altissimo livello. Tra queste, senza ombra di dubbio, un interessantissimo Fiorentina-Juventus, una delle grandi classiche del nostro calcio.

La partita si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze alle ore 20.45 e metterà di fronte i padroni di casa, reduci dalla beffarda sconfitta davvero all’ultimo secondo in casa della Lazio, e la Juventus che, invece, proprio in extremis ha avuto la meglio dell’Hellas Verona.

Saranno in palio tre punti di capitale importanza. La formazione viola farà di tutto per conquistare 3 punti pesanti per rilanciarsi in direzione di una delle prime quattro posizioni, mentre la compagine allenata da mister Massimiliano Allegri, vuole confermare il proprio ottimo momento con una vittoria che avrebbe un peso specifico notevole.

Il match tra Fiorentina e Juventus della 11a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà trasmessa su ZONA DAZN (canale 214) per cui per quel canale anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO UNDICESIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 5 novembre

Ore 20.45 Fiorentina-Juventus – diretta su DAZN

PROGRAMMA FIORENTINA-JUVENTUS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur Melo, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Locatelli, Rabiot, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa.

Arbitro: Chiffi

