Volley femminile, le migliori italiane della 4° giornata di A1. La giornata delle alzatrici: Cambi, Di Iulio e Battistoni sugli scudi

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 4ª GIORNATA DI SERIE A1 DI VOLLEY FEMMINILE

BEATRICE MOLINARO: Giornata perfetta per la centrale di cuneo che entra in corsa e spinge Cuneo negli ultimi due set verso la preziosa vittoria di Bergamo con 8 punti, , l’83% in attacco e 3 muri in tre set.

ISABELLA DI IULIO: Di sostanza la prova dell’alzatrice di Scandicci che, in una partita non semplice, senza il libero titolare e quindi con una ricezione più ballerina del solito, non perde mai la tramontana e serve le compagne con grande precisione.

CARLOTTA CAMBI: E’ l’anima di Pinerolo che sbanca Vallefoglia con un secco 3-0. Prova di sostanza e di continuità della palleggiatrice che, oltre alla regia puntuale, mette a terra 5 palloni con un muro e un ace.

ILARIA BATTISTONI: Nella giornata di grazia delle alzatrici anche lei non è da meno guidando la truppa di Firenze per larghi tratti in modo magistrale. Sbaglia poco e tatticamente le sue scelte si rivelano decisive.

CATERINA BOSETTI: Non sono numeri da urlo i suoi ma nei momenti decisivi c’è sempre a spingere in alto Novara che si gode qualche giorno da capolista solitaria.

Photo LiveMedia/Lisa Guglielmi