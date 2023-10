Vittoria Bussi rimanda l’assalto al record dell’ora: maltempo ad Aguascalientes, nuovo assalto da programmare

Vittoria Bussi ha dovuto rimandare l’assalto al record dell’ora femminile. Il maltempo che si è abbattuto ad Aguascalientes (Messico) ha infatti costretto la ciclista italiana a rinviare l’appuntamento con il tentativo di migliorare di 49,254 km raggiunti dall’olandese Ellen van Dijk lo scorso anno. La romana aveva detenuto il primato tra il 2018 e il 2020 con 48,007 km. L’azzurra dovrebbe riprovarci venerdì 13 ottobre nella tarda serata italiana, come ha riportato la Gazzetta dello Sport.

Vittoria Bussi si era espressa in questo modo alla vigilia dell’evento: “Sono onorata di annunciare che cercherò di battere il Record dell’ora UCI ad Aguascalientes, dove l’avevo già battuto una volta poco più di cinque anni fa. Ho vissuto parecchie emozioni quando il mio record è stato battuto per la prima volta, ma grazie al mio progetto Road2record ora mi sento pronta per provare a stabilire un nuovo primato mondiale”.

La ciclista italiana aveva proseguito: “Road2record è una missione e un metodo. Battere il Record dell’Ora e avvicinarsi alla soglia dei 50 km. Sono profondamente grata a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare questo tentativo e a tutti gli sponsor che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto in questi mesi di preparazione“.

Foto: AP Photo/Andrew Medichini