Tour of Guangxi 2023, Olav Kooij vince in volata nella terza tappa. Jonathan Milan cede la vetta della generale

Olav Kooij vince in volata la terza tappa del Tour of Guangxi 2023, la Nanning-Nanning di 134.3 km, mentre Dries de Bondt scalza Jonathan Milan dalla vetta della classifica generale grazie agli abbuoni conquistati nel corso del tentativo di fuga, terminato a 20 km dall’arrivo.

Il belga, infatti, riesce ad inserirsi nel tentativo buono e raccoglie altri 6″ di abbuono, sufficienti a scalzare dalla vetta della graduatoria generale Jonathan Milan, che in volata non va oltre il 9° posto e deve così abdicare, accusando ora 2″ di ritardo da de Bondt in classifica. Riassorbita la fuga, l’epilogo arriva in volata.

Tripletta neerlandese all’arrivo: vince Olav Kooij, ora terzo nella generale ad 8″ dal belga. Alle sue spalle i connazionali Rick Pluimers, secondo, e Marijn van de Berg, terzo, i quali sono anche, rispettivamente, quarto a 12″ e quinto a 14″ in classifica generale.

ORDINE D’ARRIVO

1 KOOIJ Olav Jumbo-Visma 40 03:04:09

2 PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team 25 + 00

3 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 20 + 00

4 LUND ANDRESEN Tobias Team dsm-firmenich 15 + 00

5 TAMINIAUX Lionel Alpecin-Deceuninck 10 + 00

6 MARIAULT Axel Cofidis 8 + 00

7 REX Laurenz Intermarché-Circus-Wanty 6 + 00

8 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 3 + 00

9 MILAN Jonathan Bahrain Victorious 2 + 00

10 JACOBS Johan Movistar Team 1 + 00

CLASSIFICA GENERALE

1 DE BONDT Dries Alpecin-Deceuninck 09:21:40

2 MILAN Jonathan Bahrain Victorious + 02

3 KOOIJ Olav Jumbo-Visma + 08

4 PLUIMERS Rick Tudor Pro Cycling Team + 12

5 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost + 14

6 MOLANO Sebastian UAE Team Emirates + 14

7 GOLDSTEIN Omer Israel-Premier Tech + 15

8 CHAMPION Thomas Cofidis + 15

9 WANDAHL Frederik BORA-hansgrohe + 15

10 BARRÉ Louis Team Arkéa-Samsic + 17

Foto: LaPresse