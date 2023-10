Torino-Frosinone, quando si gioca? A che ora Coppa Italia, programma, tv, streaming

Nella giornata di domani scatterà il programma dei sedicesimi della Coppa Italia 2023-2024. L’ultimo match che si disputerà in ordine cronologico sarà la sfida tra il Torino di Ivan Juric e il Frosinone di Eusebio Di Francesco, le quali si affronteranno a partire dalle 21.00 di giovedì 2 novembre.

Il Torino di Ivan Juric è reduce dalla vittoria esterna per 1-0 ottenuta a Lecce. Il risultato in Salento ha dato ossigeno alla classifica dei granata, la cui striscia di partite senza vittorie recitava quota cinque. Con i tre punti conquistati contro i giallorossi grazie alla rete messa a segno da Alessandro Buongiorno, la squadra di Juric è risalita a metà graduatoria con 12 punti all’attivo.

D’altro canto, il Frosinone di Eusebio Di Francesco deve riscattare la rocambolesca sconfitta di Cagliari per 4-3. I canarini, dopo essersi trovati in vantaggio di tre reti, si sono fatti clamorosamente rimontare, perdendo una partita che sembrava già portata in tasca. La sfida di giovedì offrirà una chance importante ai gialloblù per rimettersi in sesto e centrare la prima vittoria esterna in stagione.

Il match tra Torino e Frosinone, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 2 novembre allo Stadio Olimpico-Grande Torino di Torino, sarà visibile in tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

