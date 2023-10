Sport in tv oggi (lunedì 23 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova settimana di sport comincia quest’oggi, lunedì 23 ottobre, con una giornata non particolarmente ricca di eventi ma comunque con degli spunti interessanti in chiave Italia. All’ATP 500 di Vienna scende in campo per il primo turno del tabellone principale l’azzurro Matteo Arnaldi da favorito contro lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas.

A Tirana va in scena la prima giornata dei Campionati Mondiali Under 23 di lotta, inoltre ci sarà spazio anche per lo snooker con il secondo turno del Northern Ireland Open. Fari puntati sempre nel tennis sull’ATP 500 di Basilea, mentre in serata si svolgeranno i posticipi di alcuni campionati nazionali di calcio maschile come Udinese-Lecce e Fiorentina-Empoli in Serie A.

In agenda anche Tottenham-Fulham di Premier League e Valencia-Cadiz di Liga, oltre a Palermo-Spezia valevole per la Serie B nostrana. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 23 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 23 ottobre

10.30 Lotta, Mondiali Under 23: prima giornata – Diretta streaming su UWW+

14.00 Snooker, Northern Ireland Open: secondo turno – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Sky Go, Now, discovery+ ed Eurosport.it

14.00 Tennis, ATP Basilea: primo turno – Diretta tv su Supertennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

14.00 Tennis, ATP Vienna: primo turno (2° match sul #Glaubandlch Court Matteo Arnaldi-Albert Ramos Viñolas) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis, live streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e SupertenniX

18.30 Calcio, Serie A: Udinese-Lecce – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Palermo-Spezia – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Empoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Tottenham-Fulham – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Liga: Valencia-Cadiz – Diretta streaming su DAZN

