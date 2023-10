Sky, Mediaset, DAZN o TV8: dove vedere Fiorentina-Ferencvaros? Canale esatto, programma, orario, tv, streaming

Per il terzo anno in fila, il giovedì è anche il giorno della Conference League. La terza coppa continentale vivrà oggi la propria seconda giornata; l’unica azzurra impegnata nella competizione è la Fiorentina, che accoglierà al Franchi il Ferencvaros.

I viola sono chiamati all’annata della maturità dopo la finale dello scorso anno persa con l’Aston Villa; la squadra di Vincenzo Italiano è partita a mille in campionato riuscendo a totalizzare 14 punti in sette partite, che la piazzano nel gruppo delle terze in classifica in A. Ma c’è il pareggio con il Genk in Europa da spazzare via, e in Toscana i campioni d’Ungheria delle ultime cinque stagioni, allenati da una vecchia conoscenza del nostro calcio come Dejan Stankovic, non vorranno fare da semplici figuranti

Di seguito il calendario e il programma di Fiorentina-Ferencvaros, valida per i giorni di Conference League, che si giocherà giovedì 5 ottobre, alle ore 21,00. La partita sarà trasmessa in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre; su Sky sarà possibile vederla su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Streaming su NOW, SkyGo e DAZN.

Ore 21.00 Fiorentina-Ferencvaros – Diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e TV8, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

Diretta tv : DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport Calcio 240, Sky Sport Calcio 249 e Sky Sport 253 e TV8.

: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202 Sky), Sky Sport Calcio 240, Sky Sport Calcio 249 e Sky Sport 253 e TV8. Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NowTv e TV8.it

