Serie A in tv oggi (sabato 21 ottobre), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari, palinsesto

Sta per giungere il momento tanto atteso: sta per ritornare la Serie A 2023/2024. La massima serie italiana tra poche ore, scenderà nuovamente in campo con tre diverse partite che, di fatto, apriranno le danze in quello che sarà il nono turno della seguitissima competizione. E andiamo a guardare da vicino quelle che sono le gare odierne. Partiamo subito dal match delle 15.00. All’interno del Bentegodi, il Verona di Marco Baroni, ospiterà il Napoli di Rudi Garcia.

I veneti, al 16esimo posto in classifica dopo un buon avvio di campionato, non vincono oramai dalla seconda giornata: Verona-Roma 2-1 lo scorso 26 agosto. Quasi due mesi di digiuno insomma: gli scaligeri, ad oggi, hanno dimenticato il gusto di ottenere un +3 e ci proveranno tra qualche ore. Ma attenzione al Napoli campione d’Italia in carica: i partenopei sono feriti dopo l’ultima sconfitta interna contro la Fiorentina per 1-3 e proveranno a mettere tutto in campo.

Passiamo all’incontro delle 18.00: il Torino di Ivan Juric si scontrerà con l’Inter di Simone Inzaghi. Da capire chi la spunterà, se i granata o i nerazzurri: a partire favoriti saranno proprio gli ospiti. Lautaro Martinez e compagni non vorranno rendere ancora più largo il divario dal Milan capolista (lontano due sole lunghezze). A chiudere e alle 20.45, il Sassuolo, al Mapei Stadium accoglierà la Lazio di Maurizio Sarri: i biancocelesti saranno affamati ma occhio agli ostici neroverdi di Alessio Dionisi.

CALENDARIO SERIE A 9A GIORNATA OGGI (21 OTTOBRE)

Sabato 21 ottobre

Ore 15.00 – Verona-Napoli – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 18.00 – Torino-Inter – Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 – Sassuolo-Lazio – Diretta tv su Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Foto: LaPresse