Serie A, Cambiaso regala il successo alla Juventus all’ultimo respiro: Verona ko 1-0

Andrea Cambiaso tira fuori dai guai la Juventus. Una vittoria all’ultimo respiro per i bianconeri, che battono in casa un coriaceo Verona nell’anticipo della decima giornata di Serie A, al termine di una sfida dominata ma sbattendo ripetutamente contro la difesa scaligera, con tante polemiche per un gol annullato a Kean (assai sprecone) per una porzione di scarpino in fuorigioco. Bianconeri che saltano momentaneamente in testa alla classifica, mentre continua la crisi della squadra di Baroni, con soli due punti dalla terza giornata in poi e cinque ko nelle ultime sei partite.

Baroni sceglie l’ormai classico 3-4-1-2, optando per la coppia d’attacco Bonazzoli-Djuric con Duda a supporto, solo panchina per Lazovic. Nei bianconeri rientra Vlahovic, ma non Chiesa: c’è dunque Kean al suo posto, che sarà protagonista suo malgrado della serata.

Poiché sarebbe lui ad aprire le marcature dopo tredici minuti mettendo subito in discesa la sfida, ma Feliciani annulla per un fuorigioco praticamente di un tacchetto che farà discutere nelle settimane a venire. Il centravanti va vicino all’1-0 altre due volte in tre minuti, con Montipo’ e la sfortuna che gli negano il gol; i bianconeri però non sbloccano la partita, tirando un sospiro di sollievo a metà frazione sull’unica percussione degli scaligeri, con il tocco di Weah giudicato regolare.

Continua il monologo della squadra di Allegri, con Kean che prima spreca un’altra occasione di testa avanti a Montipò per poi vedersi annullato un altro gol per un fallo su Faraoni in precedenza. I bianconeri continuano a spingere, ma il muro del Verona non cede fino al 97′: Milik coglie il palo di testa, poi Dawidowicz non riesce a spazzare permettendo a Cambiaso di segnare un gol soffertissimo, ma meritato.

Foto: LaPresse