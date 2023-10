Sci alpino, cancellati gli allenamenti a Zermatt-Cervinia per le discesiste italiane: meteo sfavorevole

I capricci del meteo si replicano. Nella giornata di ieri, a Soelden (Austria), il gigante maschile d’apertura della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 è stato cancellato per via di forte raffiche di vento che hanno reso impossibile il completamento della prima manche. Da stabilire la data e il luogo del recupero.

Oltre a ciò, le previsioni meteorologiche negative hanno costretto le specialiste della velocità in casa Italia a non poter effettuare dei test in vista dell’appuntamento di Coppa del Mondo sulla pista di Zermatt-Cervinia, in programma dal 18 al 19 novembre con due discese. Nella settimana precedente (11-12 novembre) saranno gli uomini-jet di scena sulla “Gran Becca”, per dare libero sfogo ai propri istinti su due discese.

Non una buona notizia per Sofia Goggia e compagne che avrebbero preferito sperimentare il tracciato e carpirne i segreti prima dell’evento ufficiale. Alla fine della fiera, il prossimo appuntamento per le ragazze saranno i due slalom di Levi (Finlandia), previsti sulla “Levi Black” sabato 10 e domenica 11 novembre.

Foto: LaPresse