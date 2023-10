Scherma, i convocati dell’Italia per il debutto in Coppa del Mondo: esordio per 5 armi

La Coppa del Mondo 2023-2024 di scherma scatterà nel weekend del 9-12 novembre, quando ben cinque specialità saranno protagoniste sulle pedane internazionali (a riposo soltanto il fioretto femminile). Inizia la stagione che condurrà alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Ad Algeri (Algeria) spazio alla sciabola con entrambi i sessi. La spada femminile sarà protagonista a Legnano (in provincia di Milano), la spada maschile andrà in scena a Berna (Svizzera), il fioretto maschile debutterà a Istanbul (Turchia). In ciascun evento sono in programma le prove individuali e quelle squadre, quest’ultime rilevanti in ottica qualificazione olimpica.

Il CT Nicola Zanotti ha selezionato 14 atleti nella sciabola: Enrico Berrè, Luca Curatoli, Michele Gallo, Riccardo Nuccio, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre, Irene Vecchi, Michela Battiston, Martina Criscio, Carlotta Fusetti, Rossella Gregorio, Chiara Mormile ed Eloisa Passaro.

Il CT Dario Chiadò ha puntato su 10 azzurri nella spada: Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Valerio Cuomo, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Il CT Stefano Cerioni ha scelto sei azzurri nel fioretto: Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Edoardo Luperi e Filippo Macchi.

Foto: Bizzi per Federscherma